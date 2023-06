Changements de la TVA de certains produits : voici le véritable impact de la réforme fiscale sur le prix de votre Caddie au supermarché

Au final, même si tout le monde salue le projet d'une TVA à 0% sur certains produits, l'impact sur les dépenses des ménages reste minime sur ces seuls produits. En revanche, une TVA évoluant de 6 à 9% sur d'autres postes de dépenses annihilerait totalement la mesure.

TVA à 0% sur certains produits : moins de 2 € par mois d'impact réel...

Concrètement, un ménage belge dépense 303 € par an pour s'acheter du pain. Avec une TVA à 0%, il épargnerait 17,15 €. Pour une personne seule, avec des dépenses de 136 € pour le pain, l'économie se limite à 7,70 €. En ce qui concerne le lait (frais entier et à faible teneur en matière grasse), un ménage dépense 68 €, et pourrait donc économiser 3,85 €. Pour une personne seule (31 € de dépenses), l'économie ne représente que 1,75 €. En ce qui concerne les oeufs, avec un budget de 49 € par ménage et 22 € par personne, l'avantage d'une TVA à 0% s'élève à, respectivement, 2,77 € et 1,25 €.

Au total, sur une année, un ménage peut donc espérer voir ses dépenses réduire de 23,77 €, soit moins de 2 € par mois!

En ce qui concerne les fruits et légumes, supprimer la TVA permettrait d'économiser un peu plus. Un ménage consacre 466 € à l'achat de fruits et 689 € pour les légumes. Le "gain" de TVA représente 65,38 €. Pour une personne seule, dépensant 209 € pour des fruits et 309 € pour des légumes, l'avantage retombe à 29,32 €. Pas de quoi réellement contrer l'inflation sur les produits alimentaires, qui a plafonné à 20%. Mais c'est déjà ça de pris.

En revanche, en rehaussant la TVA de 6 à 9% sur des produits non qualifiés de "nécessaires", les ménages vont rapidement perdre ce que l'Etat lui a cédé d'une main. Exemple: la viande. Un ménage y consacre 1161 € (520 € pour une personne seule). La réforme fiscale ferait grimper l'addition à 1193,86 €, soit 32,86 € de plus.