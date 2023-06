Rosés, bag-in-box, rouges frais: voici les vins stars de l’été

Le rosé, incontournable de l’apéro estival laisse cependant de plus en plus de places aux blancs, rouges et bulles. “On remarque que le rosé, jadis associé à l’été, est un vin que de nombreux consommateurs prennent plaisir à déguster toute l’année. Il est clair qu’il est bien davantage consommé en été, mais les blancs, les cava et prosecco ainsi que des rouges plus légers comme le Pinot Noir ou un Gamay du Beaujolais, des rouges plus fruités ou légers comme les Italiens ou les Espagnols, gagnent aussi du terrain.”

Le consommateur ose aussi sortir des sentiers battus et des vieilles traditions. “Le blanc était jadis un vin qui accompagnait les poissons, le rouge était réservé à la viande. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Il existe de très beaux mariages entre la volaille et le vin blanc ou des rouges qui s’associent très bien aux poissons.”

Autre grand classique des apéros et barbecues entre amis, le bag-in-box affiche une belle croissance. “Plusieurs raisons expliquent le succès des vins en bag-in-box. Premièrement, ils assurent une longue conservation du vin, sans oxydation. Ensuite, ils séduisent les gens qui font attention à leur empreinte carbone. Le bag-in-box a un impact moins lourd, il est plus léger à transporter.”

Ces formats peinent malgré tout à monter en gamme. “On remarque que les gens sont prêts à payer entre 5 et 8 € pour l’équivalent d’une bouteille en bag-in-bx. Au-delà de 15 €, ils sont plus réticents. Ces vins n’ont plus la mauvaise réputation d’avant, mais le consommateur n’est pas encore prêt à acheter de grands vins en bag-in-box. Chez les Anglo-Saxons, c’est différent. Ils sont convaincus par la qualité de conservation des vins dans ces formats et n’hésitent pas à opter pour des vins plus qualitatifs. En Belgique, on est encore à la traîne, mais on y viendra certainement dans quelques années.”

Un vin à moins de 5 € la bouteille, est-ce encore réellement un vin ? Pour Marc Roisin, il y a moyen de se faire plaisir sans dépenser des fortunes. “Face à la concurrence française et les mégas promos sur les vins, Cora tient la route. Pas forcément en misant sur des actions aussi agressives, mais en offrant des vins d’un excellent rapport qualité-prix. Notre force, c’est notre réseau. Avec 7 points de vente et un site internet, on reste sur des volumes qui permettent d’acheter chez de petits producteurs. Parfois même une seule palette, de 600 bouteilles, qui sont de véritables pépites. Le client ne doit dès lors pas hésiter à sortir des sentiers battus, aller vers des cépages ou des régions moins connus. Pour 4 ou 5 €, Cora propose des vins de consommation rapide de grande qualité. Alain Renier, l’acheteur vin de Cora, est en poste depuis plus de 30 ans. Il a ainsi pu découvrir de multiples petites propriétés et autant de valeurs sûres. Notamment auprès de coopératives qui travaillent bien mieux que dans les années 70-80 où elles faisaient pisser la vigne. Pour les consommateurs qui n’ont pas peur de la curiosité, je ne donnerai qu’un seul conseil : sortez des sentiers battus, osez la nouveauté, l’inconnu… de très belles découvertes sont au rendez-vous !”