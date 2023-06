Les Sunions, révolution dans la cuisine : fini de pleurer en coupant les oignons !

A l’avenir, la douloureuse séance de l’épluchage pourrait être de l’histoire ancienne. En effet, une nouvelle variété débarque sur le marché : les Sunions, ayant la particularité de ne plus vous faire pleurer. Les Sunions ont été développés par la société Nunhems, basée dans le Maine-et-Loire. Cette filiale du groupe BASF est spécialisée dans les semences et a développé cette innovation après 30 ans de recherches.

Le Sunion est issu du croisement de plusieurs variétés d’oignons, sans recours aux OGM. “Beaucoup de calculs et un peu de chance” ont permis cette découverte, indique David Corré, le responsable de la filière France du groupe. Il fallait en effet prendre en compte le fait qu’un oignon dispose d’un cycle de vie de deux ans, et agir en conséquence pour trouver la bonne adaptation.

L’objet des recherches était de développer une variété d’oignons en neutralisant le composant sulfuré libéré par l’oignon, responsable des larmes des cuisiniers. C’est aujourd’hui chose faite et après une première récolte de 30 tonnes en 2021 et 400 tonnes l’an dernier, plus de 1 000 tonnes s’apprêtent à débarquer sur les étals. S’ils ne sont pas encore disponibles en Belgique, vous pouvez déjà les trouver chez Carrefour, en France.

Son prix ? 2,50 € les 500 grammes, en fait cependant une variété nettement plus chère que les oignons classiques.

Quant à son goût, il est aussi plus sucré qu’un oignon traditionnel. Selon le Washington Post, qui a testé cette variété, elle ne présente que peu d’intérêt gustatif, étant “pratiquement sans saveur”.