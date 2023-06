Shein, le rouleau compresseur qui se moque de tout

Réputé pour proposer des articles à petit prix dont la qualité n’est assurément pas le principal atout, Shein est également pointé du doigt par l’ONG Public Eye qui s’est penchée sur les conditions de travail des ouvriers chinois qui produisent ces vêtements. Déplorable: ces ouvriers proviennent des provinces les plus pauvres de Chine, travaillent douze heures par jour et ne disposent que d’un seul jour de repos par mois. Et ce sans contrat de travail ni assurance.

Un documentaire de la chaîne britannique Channel 4 a aussi poussé les portes de deux usines de Shein, dévoilant des ouvriers épuisés, bossant 18 heures par jour.

Les prix "imbattables" pratiqués par Shein, au mépris de toute législation européenne, mettent aussi à mal les entreprises belges et européennes, qui ne peuvent rivaliser, perdent des parts de marché et, pour les moins solides financièrement, réduisent la voilure ou ferment leurs portes.

Le géant chinois n’en a cure et passe même à la vitesse supérieure en proposant des gadgets et autres produits "made in China", toujours à prix écrasé. Et ce n’est pas tout! Désireuse de devenir une véritable market place, l’entreprise s’associe désormais avec des marques renommées et des vendeurs tiers pour proposer toujours plus de produits. Ainsi, des accords ont été noués avec la marque de chaussures Skechers et les produits d’allaitement Lansinoh. La déferlante chinoise ne semble pas prête de s’arrêter, mais les ravages qu’elle cause sur l’environnement, les conditions de travail, la santé, l’emploi et l’économie européenne n’en seront que plus catastrophiques sans réponse des autorités face à un tel rouleau compresseur.