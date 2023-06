Temu, le nouveau site de shopping chinois qui casse les prix

Filiale de Pinduoduo, géant chinois du e-commerce qui compte 750 millions d’utilisateurs et qui rivalise avec Alibaba et JD.com, Temu est une machine de guerre bien rôdée. Sa stratégie s'axe autour de la commercialisation de produits à (très) bas prix, mais aussi sur une politique de communication visant à inonder les consommateurs de publicités via les réseaux sociaux et de nombreuses notifications une fois que vous avez téléchargé l'appli. Pour fidéliser sa clientèle, Temu mise aussi sur la gamification et les parrainages permettant d'obtenir de multiples réductions supplémentaires.

Un mix entre le shopping et le divertissement, ce shopatainement fait mouche. En permanence sollicités par de nouveux produits, les consommateurs sont récompensés à chaque visite, en faisant notamment tourner une roue de la fortune qui leur donne droit à des coupons de réduction pendant quelques heures.

Outre la gamification de l’expérience d’achat, Temu exploite aussi de puissants algorithmes de recommandations, nourris par l’ajout de milliers d’articles chaque jour. Les utilisateurs peuvent faire défiler les produits à l’infini et toujours trouver de nouveaux gadgets à acheter, un procédé similaire à la consommation de vidéos sur TikTok.

Temu ne dispose pas d'entrepôts en Belgique, ni même en Europe. Tous les produits sont expédiés depuis la Chine, ce qui n'empêche pas le géant chinois d'offrir les frais de transport pour son lancement en Europe. Avec, malgré la distance, une promesse de livraison en une quinzaine de jours. Temu s'offre même le luxe de vous créditer de 5 € si les délais ne sont pas respectés.

Voilà pour le décor. Mais derrière ce hard discounter chinois se cache des pratiques qui font déjà grincer des dents. Le SNI, en tête, qui dénonce de la vente à perte, pratique déloyale et interdite en Belgique. Temu subit d’"énormes pertes pour récolter beaucoup de données afin de faire de la publicité de manière plus ciblée", souligne le SNI. "Les consommateurs peuvent obtenir des codes de réduction s’ils visitent l’application plusieurs fois, ou en jouant à des jeux. Pour obtenir des cadeaux, il faut faire de la publicité auprès de ses amis ou de sa famille."

Si cette pratique se révèle déficitaire à court terme pour la boutique en ligne, "la société mère peut supporter ces pertes car sa société sœur Pinduoduo est très rentable". Le SNI dénonce et s'inquiète aussi des ravages que peuvent entraîner ces pratiques sur les petits commerçants. Impossible en effet de concurrence de tels prix, même si la qualité des produits vendus est également décriée.

"La manière dont Temu fait du commerce est extrêmement trompeuse et même mensongère. Jusqu’où peut-on aller pour établir une entreprise sur un marché ? Trop loin", conclut le SNI. Le syndicat promet dès lors de «prendre les mesures nécessaires» pour signaler l’application gratuite et ses pratiques "déloyales" au SPF Économie.

Plus inquiétant encore, certains clients ont rapporté des cas de paquets non livrés, des frais supplémentaires, des délais de livraison non respectés, des commandes erronées ou encore d’un service client aux abonnés absents, note le magazine Time.

Sans parler des risques liées à la protection des données ou des cas d'espionnage dont a déjà été accusée Pinduoduo. Laa plateforme a d'ailleurs été supprimée sur Android et iOS au printemps, après avoir constaté que des versions de l’application contenant des logiciels malveillants y circulaient. Parmi les requêtes de Pinduoduo, l’accès aux données biométriques, au Bluetooth ou encore aux informations des réseaux wi-fi, selon CNBC.