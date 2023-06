15 mois plus tard, de nouvelles traces de salmonelle détectées dans l’usine Ferrero d’Arlon: "Le dossier est vraiment pris au sérieux"

Depuis lors, de nombreux contrôles ont été menés en interne. Mi-juin 2022, l’usine avait pu rouvrir sous contrôle de l’Afsca, avant un retour à la normale au mois de septembre. Mais voilà que l’histoire se répète pour Ferrero. Un nouveau cas de salmonelle a été détecté dans l’usine arlonaise ces derniers jours. Une information confirmée par la direction elle-même. “Suite à l’identification de salmonelle dans l’environnement par nos contrôles internes, nous avons, à titre de mesure préventive immédiate, arrêté les lignes de production concernées et travaillons à l’analyse des causes”, explique la porte-parole de l’entreprise à nos collègues de La Libre. “Aucun produit final n’a été testé positif et aucun n’a quitté nos installations.”

Les consommateurs peuvent donc être rassurés, pour le moment, puisque l’histoire semble s’écrire différemment qu’en avril 2022. Ferrero précise ainsi que l’Afsca a été rapidement informée de la situation.

Du côté de l’Afsca, on est très attentif à la situation. “À ce stade, il faut savoir que le dossier est vraiment pris au sérieux, confirme Aline Van den Broeck, porte-parole de l’Afsca. Nous menons une enquête approfondie, mais avec les informations dont on dispose pour le moment, il n’y a aucune raison de penser qu’un produit fini soit contaminé. Il n’y a donc pas de risque pour le consommateur selon les informations qui nous sont parvenues.”

Elle confirme également que c’est Ferrero qui a contacté directement l’Afsca, contrairement à avril 2022. “C’est effectivement différent, mais nous sommes obligés d’être prudents, évidemment”, conclut-elle.

Mais la plus question qui se pose, c’est comment se fait-il qu’on parle à nouveau de salmonelle alors que des contrôles réguliers sont menés ? S’agit-il d’un problème lié à la sécurité alimentaire en Belgique ou d’un phénomène plus global ? Rappelons d’abord ce qu’est la salmonelle. Il s’agit de bactéries qui peuvent s’installer dans le tube digestif des animaux et qui peuvent se transmettre à l’homme de différentes manières. Pour contaminer une usine, il suffit d’un produit infecté, ou encore d’un membre du personnel infecté qui infecte les produits à son tour. Quand la maladie se déclare, on parle alors de salmonellose, qui se traduit principalement par une forte diarrhée et de la fièvre.

Et le chocolat semble un produit sensible à la salmonelle, et même un milieu où la bactérie se plaît. “Malheureusement, c’est une bactérie à laquelle nous sommes exposés chaque année, nous expliquait il y a quelques mois Aline Van den Broeck, porte-parole de l’Afsca. Il est connu qu’elle peut résister dans des produits qui présentent une forte teneur en sucre et graisse, mais aussi une faible teneur en eau. C’est le cas du chocolat, mais aussi des fruits secs. Ce n’est donc pas étonnant que ce secteur soit plus touché qu’un autre.”