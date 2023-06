Hausse des prix, nouveau calendrier scolaire ou chaleur : les commerçants sont de plus en plus nombreux à vouloir allonger la période des soldes

Ce samedi 1er juillet, pour la première fois, ne marquera pas le début des vacances d’été (sauf en Flandre, bien sûr). C’est sans doute l’effet le plus marquant du nouveau calendrier scolaire. Si cela aura une influence sur la fréquentation des écoles et les départs en vacances, on pense aussi aux soldes d’été, qui commencent ce samedi. Comme chaque année, le SNI a fait l’état des lieux de la situation avec ses membres. “Les stocks restent encore importants. Pour 4 commerçants sur 10, entre 40 et 60 % du stock total, mais ils sont toutefois relativement optimistes et positifs, apprend-on. En effet, à peine 1 commerçant sur 10 voit ces soldes d’un œil négatif. Autre bon signe, plus de la moitié (56 %) explique qu’ils n’auront pas besoin de ces soldes pour sauver leur année. Les soldes vont bien sûr contribuer à ramener le cash, toujours nécessaire au futur du commerce, mais il semble toutefois que la situation des commerçants soit légèrement meilleure que l’année dernière, l’inflation et les prix de l’énergie ayant un peu diminué.”