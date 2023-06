Proximus entre dans une nouvelle phase pour le déploiement de la fibre avec de nouveaux abonnements : “encore beaucoup de retard sur nos voisins”

À lire aussi

”La Belgique est le pays au monde où le réseau a le plus rapidement évolué durant le dernier trimestre”

”Nous allons déjà atteindre la barre des 25 % de couverture d’ici la fin du mois de juillet, entame-t-il. Nous sommes vraiment loin derrière les autres pays alors qu’on sait que posséder une bonne infrastructure digitale est essentiel. Le point positif, c’est que les choses avancent rapidement. Nous avons lancé le déploiement de la fibre il y a trois ans, et cela va à grande vitesse. Par exemple, la Belgique est le pays au monde où le réseau a le plus rapidement évolué durant le dernier trimestre.”

Jusqu’à présent, plus de 220 000 personnes sont déjà passées à la fibre. Et si le changement se ressent déjà sur la vitesse de connexion, on va passer à la vitesse supérieure selon Proximus. “Nous allons commencer à réellement utiliser la force technologique de la fibre, promet Jim Casteele. Jusqu’à présent, les ménages connectés ne pouvaient pas en profiter à 100 % car la couverture était trop faible.”

Proximus va donc proposer de nouveaux packs dans son offre dès la mi-juillet. Le pack standard ne comprendra pas de supplément par rapport à votre abonnement actuel, malgré un internet dix fois plus rapide. En outre, une formule à 15€ supplémentaires et une autre à 42€ supplémentaires par mois seront disponibles. “L’abonnement Giga Fiber sera idéal pour les familles avec des débits jusqu’à 2,5 Téléchargement Gbps/téléchargement 500 Mbps et 25 fois plus rapide que la médiane des vitesses internet en Belgique. De son côté, l’abonnement Ultra Fiber offrira l’expérience Internet ultime avec des vitesses élevées jusqu’à 8,5 Gbit/s en téléchargement/1 Gbit/s en envoi, près de 100 fois plus rapide que la médiane des vitesses internet en Belgique”, détaille-t-il.

Le choix devra bien sûr se faire en fonction de l’utilisation journalière et du nombre de personnes connectées en même temps sur le Wifi.