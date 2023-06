Le Belge gaspille toujours trop: entre “à consommer de préférence avant” et “date limite de consommation”, il y a pourtant un monde

Par ailleurs, près d’un tiers des interrogés en Belgique (30 %) est convaincu que le système actuel d’étiquetage des aliments contribue peu, voire pas du tout, à éviter le gaspillage alimentaire. Ils estiment que les termes “à consommer de préférence avant” et “date limite de consommation” sont trop confus. Ils sont donc une large majorité (88 %) en faveur d’un nouveau système d’étiquetage des aliments qui aiderait à limiter le gaspillage des repas. En outre, plus de la moitié (52 %) des personnes interrogées estiment que le système actuel conduit à jeter des aliments encore comestibles, ce qui constitue un gaspillage alimentaire inutile. La majorité (56 %) indique également que des efforts supplémentaires devraient être faits au niveau de l’éducation pour informer les consommateurs sur la manière d’éviter le gaspillage alimentaire à la maison.

Si le Belge gaspille encore toujours autant de nourriture, c’est avant tout par crainte de contamination ou d’effets néfastes sur la santé. Parmi les autres raisons, les interrogés considèrent que ces produits pourraient ne plus être aussi bons (21 %) ou juste parce qu’ils suivent les recommandations de péremption sur les emballages (20 %). 44 % des participants belges sont convaincus que les consommateurs ont du mal à interpréter correctement les dates de péremption et jettent donc très souvent de la nourriture inutilement.

Par ailleurs, l’augmentation du coût de la vie semble rendre les consommateurs plus conscients de la nécessité de jeter de la nourriture. Depuis la crise de l’inflation, en moyenne 80 % font plus attention au gaspillage alimentaire et 46 % prennent des mesures actives pour l’éviter.