Vous achetez vos fruits et légumes sur les marchés ? 7 vendeurs sur 10 y sont en infraction !

Le SPF Économie a mené une vaste opération de contrôles sur les marchés. Dans la ligne de mire : les vendeurs de fruits et légumes. L’objectif était de contrôler, en plus des règles générales de vente, si les maraîchers respectaient les règles en matière d’étiquetage lors de la vente de fruits et légumes frais sur les marchés publics et notamment la correcte indication du pays d’origine de ces produits. “De plus en plus de personnes consomment consciemment des produits locaux, ce qui est une bonne chose pour notre empreinte écologique”, indique Pierre-Yves Dermagne, ministre de l’Économie. “L’impact sur notre santé entre également en ligne de compte : au sein de l’Union européenne, l’utilisation de pesticides nocifs fait l’objet d’un contrôle très approfondi. Il est donc important pour les consommateurs que les commerçants respectent l’obligation d’indiquer correctement l’origine des produits alimentaires. Les contrôles de l’Inspection économique montrent qu’une attention particulière est nécessaire à cet égard. Plus d’un quart des contrôles ont révélé une violation à cette obligation.”