Quand repasser devient presque un plaisir avec la nouvelle centrale vapeur de Calor

Ce qu'on attend avant tout d'une centrale vapeur, c'est qu'elle soit puissante. La Pro Express Vision fait clairement le job avec un débit continu de 130 g/minute et 7 bars de pression. Même les plis les plus tenaces disparaissent en un seul passage, sans avoir à... repasser. En ce qui concerne le linges plus épais et aux plis tenaces, la fonction pressing permet d'augmenter le début à 500 g/minute! La capacité du réservoir (1,8 litre) permet de repasser une grosse manne de linge. L'efficacité de cette centrale permet également de réaliser des économies d'eau et d'énergie, notamment avec son mode de fonctionnement «Eco» très performant qui garantit un entretien efficace des vêtements tout en économisant jusqu’à 30% d’eau. La mise en veille est par ailleurs très rapide lorsque la centrale n'est pas en fonction. Contrairement à notre habituelle centrale vapeur (âgée de 4 ans déjà), le gain de temps est considérable. Elle est également légère et peu encombrante. La corvée en devient presque un plaisir.

La Calor Pro Express Vision est également dotée de la technologie Easy Led, qui offre une meilleure visibilité sur les plis du linge et facilite ainsi le repassage. Autre atout technologique de la bête: une fonction sans réglage qui permet même aux plus novices de se mettre au repassage. Messieurs, plus question de feindre que vous ne maîtrisez pas l'appareil, ce dernier se charge de combiner vapeur et température idéale. Il n'y a donc plus qu'à...

Autre problème souvent rencontré avec les fers et autres centrales vapeur: le calcaire. Là aussi, Calor a tout prévu avec un collecteur de calcaire qui assure une durée de vie plus longue à votre appareil. De surcroît, la centrale vapeur Calor Express Vision a été conçue et fabriquée en France avec des matériaux de grande qualité. Elle est réparable pendant 15 ans grâce aux 6.500 centres de réparation partout dans le monde, avec une garantie de livraison rapide et économique.

Vendue 199,99€ (Référence SV8151C0), la Centrale Vapeur Calor Express Vision offre assurément un excellent rapport qualité-prix.