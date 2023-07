2,2 millions de hot-dogs, autant de portions de boulettes: le business fou des restaurants Ikea

Rayons best sellers, on retrouve en effet le hot-dog, vendu à quelque 2,2 millions d’exemplaires par an en Belgique, dont 500 000 dans la version végétarienne. Le plant-dog, commercialisé depuis ce mercredi 5 juillet devrait encore doper les ventes.

Au restaurant, la vedette c’est incontestablement les boulettes suédoises (également commercialisées à la sortie des magasins en version surgelée pour cuisiner ce plat à la maison.)

“On en vend aussi 2,2 millions de portions (8 boulettes) dans nos restaurants. C’est incontestablement un succès qui attire grandement les quelque 5,6 millions de visiteurs qui fréquentent chaque année nos restaurants et bistros. Les journées de forte affluence, on sert jusqu’à 4 000 clients par heure !”, explique Colombine Nicolay, porte-parole de l’enseigne.

Au menu, Ikea se démarque bien entendu par une sélection de mets typiques de la cuisine suédoise.

“Le menu reflète en effet nos liens avec la Suède (boulettes, saumon, rouleau à la cannelle, etc), mais on l’enrichit également de plats typiques régionaux. À titre d’exemple, les moules sont un incontournable en Belgique. Elles se retrouveront à nouveau à la carte dès la mi-juillet.”

Si l’on conviendra qu’Ikea ne vise pas une étoile au Michelin, certains clients sont des fidèles de ses restaurants. “Chaque matin, avant que le restaurant ouvre, on remarque que des habitués patientent devant la porte, à 9h45, pour venir prendre leur petit-déjeuner. Et certains ont tellement pris leurs habitudes qu’ils occupent toujours la même place…”

Pour sûr, chez Ikea, l’offre de restauration n’est pas qu’un simple service, mais un réel axe du business model pour attirer et faire rester le client.