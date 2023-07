De la salmonelle livrée à domicile : les boîtes des livreurs de plats sont truffés de bactéries !

Mais une étude menée à Rome par des scientifiques et relayée par HLN met en avant des problèmes liés à l’hygiène. Les chercheurs ont pratiqué des analyses sur les sacs utilisés par les livreurs et qui transportent des centaines de repas par semaine. Résultat des courses : on a détecté des centaines de bactéries différentes. Dans le pire des cas, on a retrouvé des traces de salmonelle et de listeria sur les parois des sacs de livraisons qui permettent de garder les plats au chaud. Au total, ce sont plus de 200 bactéries qui ont été identifiées par ce laboratoire romain.

De quoi lancer un débat sur la formation des livreurs et sur les consignes qui leur sont données au niveau de l’hygiène. Le magazine italien “Gambero Rosso” n’hésite pas à dire que ces sacs sont plus sales que le sol d’un restaurant, d’ailleurs.

Pourtant, des contrôles existent, même s’ils sont trop peu nombreux. Du côté de l’AFSCA, la porte-parole a précisé à HLN que des contrôles étaient menés. En 2022, 2 005 contrôles ont été menés et 90 % étaient favorables, assure-t-elle. “En matière de sécurité alimentaire, les conditions d’hygiène d’un repas à emporter et de son emballage coïncident avec les règles auxquelles tout transport de denrées alimentaires doit se conformer. Par exemple, nous vérifions la température du transport des repas. Dans le cas des plats chauds, il s’agit de 60 degrés Celsius, pour les produits froids, la règle est qu’il ne peut y avoir une fluctuation de plus de 3 degrés Celsius. Mais le poisson, par exemple, diffère d’un sandwich au fromage en termes de température de stockage”, lit-on.

Par ailleurs, Deliveroo indique par exemple que des consignes claires sont données aux livreurs pour éviter toute contamination.