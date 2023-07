L’augmentation de la valeur des chèques-repas revient sur la table: "Une manière de limiter les achats à l’étranger"

À lire aussi

Si l’idée d’améliorer le pouvoir d’achat des Belges est évidemment toujours bien présente, un autre argument s’impose, selon Sven Marinus, CEO de Sodexo et président de VIA. “On a remarqué que 40 % des Belges vont faire leurs courses à l’étranger. Un chiffre qui augmente évidemment avec l’inflation, note-t-il. Par contre, seulement 17 % des bénéficiaires des chèques-repas franchissent la frontière. On peut donc facilement comprendre que les titres repas permettent de limiter la fuite vers l’étranger et d’encourager le commerce local. Pour certains commerçants, les titres repas représentent tout de même 10 % du chiffre d’affaires.”

Et si une augmentation à 10 ou 12€ (la France est passée à 13€ et le Luxembourg à 15€, par exemple) permettrait à de nombreux ménages de souffler un peu, cela ne changerait pas grand-chose pour les patrons, selon Sven Marinus. “Il n’y aurait aucune obligation pour les patrons d’augmenter la somme qu’ils donnent à leurs employés. Le choix resterait libre, mais on sait que deux tiers des patrons qui octroient déjà la valeur faciale maximale d’un titre repas à leurs employés sont pour une augmentation”, justifie-t-il.

Il faut désormais compter sur une volonté politique pour faire avancer le dossier. En mars dernier, Vooruit a déposé une proposition de loi en ce sens, mais sans avancée notoire pour le moment. “C’est important d’en reparler régulièrement pour faire avancer les choses”, note Sven Marinus.

Nous avons contacté le cabinet du ministre de l’Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne pour en savoir plus. “Il s’agit d’une matière qui dépend des représentants des travailleurs et des patrons. Ce sont effectivement les partenaires sociaux qui fixent le montant des chèques mais le fait de les augmenter, cela reste la prérogative des partenaires sociaux qui agissent en pleine autonomie”, nous indique son porte-parole.