La grève chez bpost est terminée, mais le retour à la normale prendra du temps, “l’impact est important”

Bpost a fait le point sur la situation. “Il n’y a plus de piquets, plus de grévistes dans les centres de tri. Localement, des travailleurs des bureaux de distribution de Visé sont en grève, indique Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost. L’impact du mouvement est important. Les centres de tri sont confrontés à une accumulation importante de volumes de courriers et de colis. Nous déplorons les conséquences lourdes que cela peut avoir sur les citoyens. L’impact est considérable également vis-à-vis des entreprises et commerces en ligne. En Wallonie et Bruxelles, bpost a été obligée d’interrompre et/ou de reporter les dépôts et enlèvements de produits des clients professionnels (PME’s, grosses entreprises). Les dépôts et enlèvements des clients institutionnels, indépendants ou entreprises concernées ont repris.”

C’est donc le branle-bas de combat pour arriver à un retour à la normale. “Des centaines de milliers de colis doivent encore être triés, avant d’être distribués par des facteurs qui feront face à un grand nombre de lettres et colis. On fait tout pour revenir à la situation normale. Même si les mouvements de grève ont pris fin, il faudra plusieurs jours pour résorber les retards”, précise-t-elle.

Pour y arriver, bpost compte sur les étudiants qui viennent renforcer les équipes durant l’été, mais a aussi engagé des intérimaires. Il nous revient aussi que, sur base volontaire, des membres du personnel administratif sont invités à venir donner un coup de main dans les centres de tri concernés.