Les achats transfrontaliers explosent: + 70 % en France !

Les légumes sont aussi pointés du doigt, avec une hausse moyenne des prix de 33 %. Les carottes sont 70 % plus chères que l’an dernier, les oignons (+63 %), le ketchup (+48 %), la moutarde (+46 %) ou encore les frites surgelées (+39 %) ont vu leurs prix s’envoler. Pour Test-Achats, c’est clair : les producteurs ou la grande distribution en profitent pour augmenter leurs marges.

Un jeu dangereux, qui pousse toujours plus de Belges à franchir la frontière pour effectuer leurs achats. Pour forcer la baisse des prix, le gouvernement a obligé fournisseurs et distributeurs à se remettre à table pour négocier. Ainsi, depuis le 1er juillet, de nombreux prix ont encore été revus à la baisse en France, accentuant toujours plus l’écart avec les prix pratiqués en Belgique. Si le ministre Dermagne a demandé aux fournisseurs et distributeurs de se remettre également à table, sous peine de divulguer la liste des fournisseurs qui ne jouent pas le jeu, rien ne bouge à l’heure actuelle.

À lire aussi

”Il faut que les producteurs fassent un effort. Je ne parle pas des petits producteurs belges, mais des géants de la production. Les marges des multinationales sont de 10-15 ou 20 % alors qu’elle est, je le rappelle, de 1,29 % dans la grande distribution belge. Les commerçants ont déjà fait des efforts”, martèle Dominique Michel, CEO de Comeos.

Résultat ? Au premier semestre de cette année, les Belges ont acheté pour 688 millions d’euros à l’étranger, soit une augmentation de 43 % par rapport à la même période en 2022. À la demande de Comeos, GfK a mené l’enquête sur les habitudes d’achats des Belges et il en ressort que 37 % effectuent régulièrement des achats physiques à l’étranger. Et la France se taille une énorme part de ce gâteau, avec des dépenses record de 423 millions dans les supermarchés français, soit près de 70 % de plus qu’un an auparavant. “Aujourd’hui, 1 Belge sur 8 traverse la frontière chaque mois pour faire ses courses. Ce chiffre n’a jamais été aussi élevé au cours des cinq dernières années”, indique Comeos, particulièrement inquiète d’une réforme fiscale qui ne ferait qu’accentuer ce shopping hors de nos frontières.

Comparaison du prix des courses entre la France et la Belgique. ©IPM

En effet, un taux de TVA qui évoluerait de 6 à 9 % sur tous les produits alimentaires à l’exception des fruits et légumes aurait pour conséquence de faire augmenter le prix de 85 % des produits composant le caddie du consommateur. “Cette situation est intenable. La différence entre le prix d’un caddie belge et celui d’un caddie français est déjà très visible aujourd’hui. Une hausse de la TVA de 6 à 9 %, alors que nos pays voisins s’attachent principalement à maintenir les prix à la baisse, ne fera qu’accroître cette différence. C’est comme si notre gouvernement appelait les Belges à faire leurs courses de l’autre côté de la frontière”, déplore Dominique Michel, CEO de Comeos.

La Fédération belge du commerce et des services pointe aussi le handicap salarial de notre pays. “Aujourd’hui, les coûts salariaux élevés et les nombreuses taxes, entre autres, entraînent des prix plus élevés dans les supermarchés belges que dans ceux de nos pays voisins. En outre, de nombreuses redevances et nouvelles taxes sont sur la table et ne feront qu’accroître cette différence : citons notamment l’augmentation de la taxe sur les emballages, une taxe régionale sur les déchets sauvages et donc éventuellement aussi une augmentation de la TVA. La lasagne de taxes et d’impôts en Belgique pour le secteur du commerce est énorme et continue de s’épaissir. Si nous voulons maintenir des prix compétitifs pour les consommateurs belges, il est urgent de geler la taxation pour le commerce”, conclut Dominique Michel.