Les produits de la grande distribution jusqu’à deux fois plus cher en Belgique qu’en France

Premier constat : seuls 7 produits sur 30 sont moins chers en Belgique. On les retrouve principalement dans la catégorie des fruits et légumes. Des différences notables, de près de 50 % sur les tomates ou les carottes. En ce qui concerne la viande et le poisson, il était cependant difficile d’effectuer un comparatif fiable, les origines et types de bêtes ne permettant pas d’être réellement objectifs. En revanche, nous avons trouvé un poulet “similaire”, élevé sans OGM et privilégiant le bien-être animal. Match remporté par le coq français avec une différence de prix de 27 %.

Au rayon crémerie et charcuterie, il n’y a pas photo non plus. Nos voisins français proposent des prix nettement plus compétitifs qu’en Belgique. Jusqu’à 66 % sur les Apéricubes, et des différences flirtant avec les 50 % sur bien d’autres produits.

Côté petit-déjeuner et biscuits, c’est clairement en France que l’on déniche les meilleurs prix, à l’exception de quelques produits comme le Nutella. Ce qui s’explique probablement par l’extrême concurrence que se livrent les distributeurs belges sur cette pâte à tartiner, ne dégageant quasiment pas de marge. C’est clairement un produit d’appel en Belgique.

On le sait, les boissons sont une des raisons qui poussent les Belges à franchir la frontière. Eaux, sodas, vins, alcools : quasi tout y est moins cher et ils en profitent pour faire le plein. Mais si vous voulez réaliser encore de meilleures affaires, rendez-vous au rayon épicerie. Les écarts y sont vertigineux, allant parfois du simple au double.