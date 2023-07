La vente flash de Walibi arrêtée suite à un bug informatique : “de nouveaux tickets à 10€ seront bientôt remis en vente”

Ce lundi, Walibi a voulu marquer un grand coup en organisant une vente flash à des prix imbattables : 10€ le ticket, premier arrivé, premier servi. De quoi attirer des milliers de visiteurs en même temps sur le site du parc wavrien. Et ce qui devait arriver, arriva… Suite à un problème technique, la vente a dû être arrêtée. “C’est aussi simple que cela, nous avons eu un problème avec la gestion du site internet, souffle la porte-parole Justien Dewil. C’est très embarrassant, et nous avons pris la décision d’arrêter la vente pour ne pas avoir encore plus de problèmes.”

À lire aussi

Mais que les déçus se rassurent, une nouvelle vente aura bientôt lui. “On ne connaît pas encore la date, mais nous la communiquerons rapidement, promet-elle. Nous avons réagi le plus vite possible et nous faisons le maximum pour résoudre le problème au plus vite.”

Reste que certains chanceux ont tout de même pu obtenir un précieux sésame à 10€. Quid de leur validité ? “Ces tickets sont bien entendu valables et utilisables”, rassure la porte-parole.

Elle en profite également pour tirer un premier bilan de la saison 2023. “Nous n’avons pas eu de chance en avril et en mai avec la météo. On n’a pas eu de printemps et les vacances scolaires n’ont pas attiré beaucoup de visiteurs. Il n’y a plus qu’à espérer que les vacances d’été soient plus clémentes au niveau de la météo. Il est difficile de faire des projections”, explique-t-elle.