Un Belge sur deux utilise ChatGPT, mais comment ? “34 % craignent qu’il soit un outil dangereux”

14 % des Belges l’utilisent régulièrement

”Environ 1 répondant sur 2 (45 %) en Belgique indique avoir essayé ChatGPT. 18 % l’utilisent même de temps en temps, 14 % fréquemment. Bien qu’il y ait une grande différence selon l’âge : 70 % des répondants entre 18 et 34 ans ont déjà utilisé ChatGPT.”

La méfiance reste de mise

”Les principales raisons de ne pas utiliser ChatGPT en Belgique sont “jamais entendu parler” (27 %), “”je ne le trouve pas utile” (24 %), “je ne fais pas confiance aux réponses” (23 %), “je pense que c’est une technologie dangereuse” (20 %) et “je suis contre ces technologies “remplacent” les humains” (20 %).”

Des textes générés, mais aussi de la recherche d’informations

”La principale raison pour laquelle les répondants basés dans l’UE utilisent ChatGPT est de générer du texte (68 %). Viennent ensuite la recherche d’informations (58 %), l’utilisation ou la synthèse de longs textes (41 %), l’inspiration (30 %) ou la génération d’images (22 %).”

Gare aux fake news

”Alors que seulement 5 % de tous les répondants en Belgique pensent que ChatGPT est une source fiable et 34 % craignent qu’il ne soit même un outil dangereux pour l’opinion publique, les utilisateurs de ChatGPT semblent avoir une opinion différente : 72 % des répondants utilisant ChatGPT sont satisfaits, voire très satisfait de la fiabilité des réponses fournies.”

Quid de la protection de la vie privée ?

”Près de la moitié des utilisateurs de chatGPT (44 %) expriment une confiance modérée et 40 % une confiance même grande, voire totale. Seuls 13 % des utilisateurs ont peu ou pas confiance dans la protection de leurs données. Dans l’ensemble, plus d’un tiers de tous les répondants (utilisateurs de ChatGPT et non-utilisateurs de ChatGPT) en Belgique ont toutefois déclaré qu’ils pensaient que l’IA conduirait à davantage d’abus de données privées/personnelles (35 %).”

La crainte du chômage et de la manipulation

”35 % des répondants belges pensent que ChatGPT rendra les gens plus paresseux. 17 % déclarent que cela va faire gagner beaucoup de temps dans de nombreuses professions, 27 % déclarent que cela va créer plus de chômage et 34 % pensent que c’est un outil dangereux pour la manipulation de l’opinion publique.”

L’État doit avoir un pouvoir de contrôle

”Seuls 11 % de tous les répondants font confiance aux autorités européennes pour pouvoir contrôler les données collectées via ChatGPT. Pour les autorités nationales, c’est similaire : seulement 10 % pensent que les autorités belges peuvent le faire. 40 % pensent également que les autorités européennes et nationales devraient avoir la possibilité de bloquer temporairement ChatGPT.”