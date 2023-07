Et avec la chaleur on aime boire son verre bien frais. Mais attention à cette erreur que nous sommes beaucoup à commettre. En effet, si le rosé ou le blanc se servent frais, il faut veiller à ne pas trop laisser longtemps ses bouteilles au frigo, conseillent les vins Pirard.

Un point de vigilance important si on veut éviter d’altérer la qualité du breuvage. Les vins contiennent de l’acide tartrique, un élément naturel. Lorsqu’une bouteille est laissée trop longtemps au réfrigérateur, des cristaux de tartre peuvent se former à l’intérieur ou sur le bouchon si la bouteille est couchée, et le vin risque de perdre en acidité. Pour les bulles ce phénomène peut même entraîner une gerbe de mousse à l’ouverture. Et il serait dommage d’en gâcher, surtout du champagne !

Laisser une bouteille au frigo ne pose toutefois pas de problème si on compte la déguster dans les jours à venir.

Voici les astuces du caviste pour conserver et déguster au mieux son vin : laisser ses bouteilles à la cave et les sortir au dernier moment. Pour obtenir la bonne température, il suffit de mettre le blanc, le rosé ou les bulles dans un seau à glace durant une quinzaine de minutes. La température idéale se trouve autour des 10 degrés, en dessous les papilles s’anesthésieront au contact du froid, et on y perd en goût. Évidemment, vous pouvez adapter cette température en fonction de la météo.

Ce point de vigilance ne concerne normalement pas le rouge puisqu’il se sert à température de cave, soit 14-15°C. L'été, une fois ouvert, il peut être refroidi grâce à un seau à glace dans lequel on plongera la bouteille quelques instants.