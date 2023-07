Carrefour rachète les enseignes françaises Cora et Match du groupe belge Louis Delhaize

La transaction "valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 milliard d'euros", précise Carrefour. Cora et Match exploitent "respectivement 60 hypermarchés et 115 supermarchés" et emploient 24.000 personnes en France. L'opération "comprend l'acquisition des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés", dit encore Carrefour.