Un vin médaille d’or d’un “grand concours international”? Pourquoi il vaut mieux se montrer prudent

On se laisserait donc bien tenter par ce petit bordeaux en promo à 6 ou 7 euros, et qui a été médaillé d’or à un “grand concours international”. Cela semble prestigieux et cela rassure le consommateur, mais quelle est la valeur exacte de ces médailles ? Une expérience menée par Eric Boschman pour le compte de l’émission “On n’est pas des pigeons” a en effet mis en lumière les limites de ces concours. Il a en effet présenté une piquette à 2,5 euros en modifiant l’étiquette, et quelle n’a pas été sa surprise de voir son petit vin médaille d’or au “Concours international Gilbert et Gaillard”.

L’occasion de se demander comment fonctionnent ces concours. Cela dépend évidemment de l’un à l’autre, certains étant plus réputés et sérieux que d’autres. Il y a aussi un élément à prendre en compte : pour certains concours, il est plus dur de ne pas être médaillé que de l’être. En France, une loi encadre les concours, et établit une jauge. Ainsi minimum 25 % des vins doivent être médaillés, pour un maximum de 33 %. Pour certains concours étrangers, cette limite est parfois fixée à… 67 % minimum !

Obtenir une médaille, cela dépend donc aussi de la concurrence. Et on sait que les domaines les plus connus (et surtout reconnus) n’ont plus besoin de se présenter à ces concours qui peuvent donner un coup de pub à certains petits domaines. Il suffit d’ailleurs de se rendre chez un caviste pour remarquer que les vins médaillés sont moins nombreux que dans les grandes surfaces. L’expertise d’un caviste vaut donc mieux qu’une médaille d’un concours parfois obscur, et qui peut nuire aux concours les plus sérieux.