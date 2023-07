Notre grand test des marques se met au rosé: la bouteille la moins chère est la mieux notée! (COMPARATIF)

À lire aussi

Aspect du packaging : le rosé, cela fait référence à l’été, à un apéro ou à un barbecue. Une étiquette colorée peut donc faire la différence en rayon. C’est gagné chez Colruyt (Ma Belle Pomelle) et Aldi (Le Chant des Naïdes), avec de belles bouteilles originales. Lidl (Gris Sable de Camargue) s’en sort aussi très bien, même si c’était un peu moins bien réussi. Pour les autres, c’était assez classique et cela ne sortait pas du lot.

Aspect du produit : dans l’ensemble, rien de particulier à signaler pour les robes des vins testés. Pour le nez, on a surtout regretté le côté trop vif et trop acide de vin proposé par Delhaize (La Vieille Ferme).

Valeur nutritionnelle : on va faire bref : boire de l’alcool n’est pas bon pour la santé, mais on ne refuse pas un bon petit verre de temps en temps.

Lisibilité de l’étiquette : on a beaucoup aimé l’étiquette de la bouteille proposée par Intermarché (Coteaux Varois). Pour toute une gamme de vin, la chaîne française indique l’avis de son œnologue maison, et son analyse. Cela a de quoi rassurer les clients. Chez Aldi et Lidl, on a aimé pouvoir lire un maximum d’infos sur le vin, qui peuvent aider les novices. Pour le reste, c’était correct, sauf chez Colruyt, où il n’y avait pratiquement aucune info.

Goût : Comme l’an dernier, les bonnes surprises viennent du côté des hardiscounters. Pour Lidl, si la bouche manquait un peu de longueur, c’était très agréable et fruité, surtout quand c’est servi bien frais. On a même préféré le rosé proposé par Aldi, avec une belle rondeur, aucune acidité et une longueur tout à fait correcte. À l’autre bout du classement, c’est le rosé vendu chez Delhaize qui nous a déçus. C’était trop acide et sans aucune complexité. Entre les deux, on a goûté des vins sans trop de relief, mais passe-partout et qui plairont au plus grand nombre.

Rapport qualité-prix : avec une bouteille à 5,49 €, Aldi se positionne clairement comme la meilleure affaire de ce test. Lidl, au même tarif, est donc juste un petit cran en dessous. Pour le reste, on retrouve Carrefour (7,99 € – Marius Peyol), Colruyt (6,76 €), Delhaize (5,99 €) et Intermarché (5,89 €).