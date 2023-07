Moins de fréquentations que l'an dernier et des difficultés pour écouler les stocks, voilà avec quoi il faut composer, comme l'explique Valentine, gérante du magasin de vêtements "Confidentiel" : "Pour le moment, la période de soldes est assez calme, surtout si on regarde ce qu'on a vendu par rapport à l'année dernière où la moitié du stock était déjà parti à cette période". Malgré des démarques qui vont jusqu'à -50 %, difficile d'attirer beaucoup de monde pour le moment : "Peut-être que les gens ont moins la possibilité de mettre de l'argent dans les vêtements ou alors ils préfèrent le mettre dans autre chose, dans l'alimentation ou dans un voyage".

Pour Muriel, gérante du magasin d'articles pour enfants "Noukie's", situé au Woluwe Shopping Center, cela ne fait aucun doute, la réforme des rythmes scolaires a aussi eu un impact négatif sur les ventes : "Ici, on a une clientèle qui est pour la grande majorité francophone et donc la première semaine les enfants étaient encore à l'école. Quand les enfants sont à l'école, les parents sont eux aussi dans leur "train-train" quotidien et donc ils ne viennent pas faire les magasins".

Le son de cloche, n'est pourtant pas le même partout, Nadia vendeuse chez Lacoste, explique qu'elle observe une hausse des fréquentations : " Chez nous, les shorts, les maillots homme/femme et les polos se vendent vraiment très bien. Au niveau des chiffres, on est au-dessus de ce qu'on faisait l'an dernier à la même période".

Alysson, vendeuse de décoration et d'objets cadeaux, est aussi agréablement surprise par ce démarrage des soldes : " Les 2 premières semaines ont vraiment bien marché, par rapport à l'an dernier, on est à plus ou moins 15 % de ventes en plus".

La majorité des commerces vont encore proposer de nouvelles démarques dans le courant du mois pour écouler les stocks. L'occasion de faire des bonnes affaires dans le textile, la décoration, etc.