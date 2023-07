Les Belges se gavent pendant les vacances, le budget nourriture grimpe: “Si on est en vacances, c’est aussi pour se faire plaisir”

Près d’un Belge sur quatre (24 %) dépense plus que leur budget hebdomadaire ne le permet pendant la saison estivale. Et pour cause : pour plus de deux Belges sur cinq (43 %), la spontanéité prend souvent le dessus au mois de juillet et août, laissant de côté la planification des repas. On se fait plaisir, sans compter.

L'enquête d'Hello Fresh révèle aussi que 34% des Belges délaissent leur organisation en cette période estivale et ne pensent bien souvent aux courses qu'en dernière minute. Et, par conséquent, 25% reconnaissent perdre le contrôle de leurs dépenses alimentaires. Environ un quart des Belges (23 %) se sent d’ailleurs coupable de dépenser trop pour la nourriture durant l’été.

Cependant, près d’un Belge sur trois (30 %) souhaite planifier ses repas durant l’été afin d’économiser au mieux. Après tout, prévoir ses menus à l’avance est on ne peut plus simple dès lors que l’on réalise une liste de course. Il est ainsi plus facile de n’acheter que les produits nécessaires et d’éviter les achats impulsifs.

"La planification des repas n’a pas besoin de mettre un terme à la spontanéité ; de plus, cela n’est pas censé prendre beaucoup de temps", assure Luka, Planificateur de menus de HelloFresh. "Via HelloFresh, vous pouvez planifier jusqu’à 5 semaines à l’avance, en choisissant le nombre de repas et le nombre de personnes à table. Le grand avantage ici est de pouvoir avoir une vue d’ensemble sur vos dépenses, et un contrôle efficace de celles-ci."

En dehors des repas, les Belges aiment aussi se faire plaisir et dépensent plus que de raison. "On est en vacances, c'est aussi pour se faire plaisir", déclare Christophe, parti s'offrir une semaine de vacances en France avec sa femme et ses deux filles. "On a loué une maison avec piscine pour toute la famille. On fait nos courses pour les repas, mais on a aussi décidé de s'offrir des extras. En matinée, on part visiter des villages et on en profite pour prendre l'apéro. De temps en temps, on s'offre aussi un resto et on a aussi été faire du jetski. On prévoit aussi de louer un bateau une matinée pour aller faire du ski nautique. C'est un sacré budget, mais si c'est pour rester toute la semaine au bord de la piscine, je n'ai pas besoin d'aller à l'étranger. On se serrera un peu plus la ceinture en rentrant", conclut-il, amusé.