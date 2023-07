Walibi va organiser trois nocturnes cet été et annonce la date de l’ouverture d’une nouvelle attraction

Pour commencer, Walibi annonce le lancement des Summer Nights pour la mi-août. “On parle de trois nocturnes estivales durant lesquelles le parc sera ouvert de 10h à 22h et proposera une multitude d’animations festives pour tout âge. Les 11, 12 et 14 août, de nombreux spectacles de rue animeront, dès 18h, les allées de Walibi. Fanfare lumineuse, jongleurs, cracheurs de feu, danse country… Les visiteurs pourront découvrir, en soirée, 8 activités étonnantes pour tout âge éparpillées aux quatre coins du parc”, annonce le parc.

Walibi ouvrira plusieurs soirs cet été. ©D.R.

En outre, des animations musicales seront également de la partie. “En plus des 41 attractions et des 8 animations supplémentaires, Walibi proposera aussi 3 podiums avec DJ dont une Silent Party au pied du Loup-Garou. Il s’agit d’un concept festif où les danseurs sont équipés de casques sans fil par lesquels ils peuvent entendre la musique du DJ. Les visiteurs attentifs pourront également découvrir 2 podiums cachés dans le parc.”

Walibi précise par ailleurs que le tarif standard restera d’application pour les nocturnes et qu’aucun supplément ne sera demandé pour les activités organisées.

Walibi annonce la date d’ouverture du Silverton

Le 11 août marquera aussi le lancement d’une nouvelle attraction, le Silverton. “En mars dernier, Walibi surprenait tout le monde en annonçant l’arrivée d’une nouvelle attraction : le Silverton. Dès le 11 août (après-midi), les visiteurs pourront enfin vivre une aventure familiale saisissante et drôle à bord de cette attraction interactive, promet Walibi. Étant accessible aux plus jeunes, le Silverton ravira toute la famille. L’attraction comptera au total 12 locomotives biplaces dont l’inclinaison (jusqu’à 90°) pourra être choisie par les aventuriers à bord. Étant réellement aux commandes de leur propre locomotive, les visiteurs auront aussi la possibilité d’activer des effets sonores et de ​ fumée.”

La thématisation de Silverton, situé à deux pas du Dalton Terror, plongera les visiteurs au cœur du Far West. “Son nom – choisi par la communauté de fans du parc à l’issue d’un jeu-concours – fait référence au train desservant, au XlXe siècle, la ville minière de Silverton, perdue à 3 000 m d’altitude dans les Rocheuses (Colorado).”