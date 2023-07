À près de 45 euros le kilo, la sole devient un poisson quasiment impayable: "A ce prix-là, je vais devoir la retirer du menu de mon restaurant..."

Si le poisson frais, et la sole plus particulièrement, voient leurs prix exploser, c’est notamment dû à la forte demande des acheteurs néerlandais. Une conséquence directe de la réduction du nombre de pêcheurs aux Pays-Bas. Si les pêcheurs jettent l’éponge Outre-Moerdijk, c’est principalement parce qu’ils ne bénéficient pas de tarifs fiscalement avantageux sur le carburant, comme c’est le cas en Belgique. De plus, le gouvernement aide financièrement les pêcheurs qui stoppent leurs activités avec les bateaux les plus polluants. D’ici quelques années, on estime que la moitié de la flotte de pêcheurs néerlandais aura stoppé ses activités.

Par ailleurs, nos voisins sont aussi plus durement touchés par le Brexit que les pêcheurs belges et voient leurs autorisations de pêche dans les eaux britanniques se réduire d’année en année. Enfin, l’implantation de nombreux parcs éoliens empêche aussi les pêcheurs de pratiquer leur métier dans certaines zones. Autant de facteurs qui poussent donc les acheteurs néerlandais à se ruer sur les criées de Zeebrugge, Ostende et Nieuport.

Alors, fini le poisson frais dans nos assiettes ? Il est clair que si vous ne jurez que par la sole ou le cabillaud, vous avez intérêt à avoir un sacré budget. En revanche, il y a moyen de trouver bien d’autres poissons à des prix plus abordables. La raie, par exemple, est actuellement bon marché, tout comme la roussette, la limande, le merlan et les fruits de mer frais comme les pétoncles. La lotte est même très bon marché aux enchères depuis plusieurs semaines, affichant des prix en baisse de 33 % par rapport à l’an dernier.

Pour les restaurateurs, cette flambée des prix pose un sacré dilemme. Faut-il augmenter le prix de l’assiette ou retirer le poisson de la carte ? Ignace De Savoye du restaurant de poisson De Savoye à Knokke, confiait à nos confrères du Nieuwsblad qu’il a failli tomber de sa chaise en voyant le prix de gros de la sole cette semaine, à un peu moins de 40 € le kilo, hors TVA. “Je n’ai jamais connu de tels prix. Je peux soit espérer que les choses iront mieux la semaine prochaine, soit retirer la sole du menu et proposer une alternative. Pas facile, car tous les prix du poisson ont augmenté. Mais en tant que restaurant de poisson, nous n’avons pas d’autre choix bien sûr.”

A un tel prix, il est convaincu que le client ne paiera pas le prix réel qu’il devrait facturer l’assiette. Il envisage donc de mettre temporairement d’autres variétés de sole à la carte, comme la limande. Le restaurant De Savoye n’est pas le seul à devoir faire des choix. Au RAS d’Anvers, la sole est restée à la carte, mais son patron confie à nos confrères du Nieuwsblad qu’à ce prix-là, il réalise des pertes. “Je paie 17,12 euros à mon fournisseur pour un filet de sole prêt à cuire. Il faut multiplier ce prix par 3,2 pour sortir des frais, ce serait donc un plat de 55 euros. Et c’est sans le beurre dont vous avez besoin pour la friture, sans les frites et sans la sauce. Nous gardons le prix de 47 euros. Nous essayons ensuite de compenser cette perte ailleurs.”

Tous ne peuvent se permettre de supporter de tels coûts. La sole disparaît donc de certaines cartes, notamment dans les brasseries à Bruxelles. En espérant que les prix reviennent à la normale dans les prochaines semaines. Car, même si ce n’est pas la saison de la sole, les vacanciers apprécient d’en déguster durant leurs vacances estivales. "Pourtant, c'est aussi une des raisons de la flambée des prix", indique Eric Fernez, chef du restaurant doublement étoilé "d'Eugénie à Émilie". "Le problème, c'est que le Belge veut toujours manger le top, même hors saison. Pourtant, il y a bien d'autres poissons qui sont délicieux, comme le merlan ou la limande. Il faudrait réserver la sole à certaines grandes occasions, comme jadis le saumon, avant qu'il y ait tant d'élevages."

Eric Fernez tient aussi à justifier les prix de la sole au restaurant. "Une sole coûte 18 à 20 €, à l'achat. Si on y rajoute tous les frais, voir l'addition atteindre 39 à 43 €, ce n'est vraiment pas exagéré." Et il livre aussi ses conseils pour ne pas se faire avoir. "Pour moi, le mieux c'est de servir la sole avec la tête. De la sorte, on peut se rendre compte de la fraîcheur. De même, si vous observez de la laitance, c'est mauvais signe. Cela veut dire que la sole a été pêchée entre novembre et janvier ou février, période où elle est la moins bonne. On vous sert alors un poisson qui a été congelé."