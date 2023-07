Le leader français E.Leclerc va s'implanter au Luxembourg en rachetant une trentaine de magasins à Louis Delhaize

"Pour l'enseigne E.Leclerc, cette opération permettra de renforcer sa présence sur un marché européen concurrentiel, sur des formats qu'elle maîtrise et dans un pays où elle n'était pas encore présente", dit encore le communiqué. "Le Groupe Louis Delhaize compte 1.200 collaborateurs au Luxembourg dont E.Leclerc maintiendra l'emploi."

"La centrale d'approvisionnement E.Leclerc de la région Est renforcera et apportera son soutien aux activités luxembourgeoises", précise encore le texte. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

E.Leclerc, qui revendique 754 magasins en France exploités par 555 chefs d'entreprises indépendants, a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 44 milliards d'euros, vente de carburants non comprise. Il est n°1 du secteur dans le pays, avec au dernier pointage 23,5% du marché, devant Carrefour et Intermarché.

Le 12 juillet, c'était Carrefour qui avait annoncé racheter au groupe belge Louis Delhaize son activité en France, sous enseignes Cora et Match. Il s'agissait d'une transaction beaucoup plus importante, puisque soixante hypermarchés, 115 supermarchés et au total 24.000 salariés étaient concernés. La transaction "valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 milliard d'euros", précisait Carrefour.