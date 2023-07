L’Horeca se bat contre la nouvelle loi antitabac: "Un projet liberticide et fossoyeur d’emplois"

À lire aussi

Pour rappel, le projet de renforcement de la loi antitabac prévoit pour la fin 2025 l’interdiction des fumoirs dans les établissements et la fin de l’autorisation de fumer sur les terrasses semi couvertes. “Concrètement, cela signifie purement et simplement, la fermeture définitive de quelque 190 entreprises (principalement bars à chicha) rien qu’en Région Bruxelloise et les centaines d’emplois qu’elles représentent, non pas l’arrêt (complètement utopique) de ces pratiques récréatives mais l’encouragement à la clandestinité, des pertes sèches en termes de consommations et donc de chiffre d’affaires pour les bars ayant pourtant investi dans des terrasses semi couvertes afin de pouvoir continuer de pouvoir accueillir leurs clients fumeurs, l’augmentation exponentielle des mégots sur la voie publique ou encore la fermeture définitive des fumoirs dans les boîtes de nuit avec, pour conséquence, des nuisances sonores considérables devant les boîtes de nuit car les clients iront fumer dans la rue.”

À lire aussi

Si elle est consciente de l’ambition initiale du projet, c’est la manière qui ne passe pas. Le secteur émet par contre quelques pistes “bien plus réalistes et tenables”, comme “l’augmentation de la prévention dans les établissements Horeca, le respect des normes de ventilation, la création de zones fumeurs et non-fumeurs sur les terrasses, le dédommagement pour interdiction d’exercer si les bars à chichas étaient malgré tout contraints de fermer et des indemnités de chômage ainsi que la garantie de retrouver du travail pour tous ceux qui perdraient leur emploi suite à ces fermetures ou l’octroi d’une aide financière pour pallier la baisse conséquente de chiffre d’affaires”.