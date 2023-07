Une adresse bien connue à Bruxelles ferme définitivement ses portes à Flagey

La devanture bleue de ce restaurant ne passe pas inaperçue quand on se balade dans les alentours de la place Flagey à Ixelles. Ouvert sous le nom de Monella en juin 2021 alors que la pandémie de Covid-19 sévissait encre en Belgique, le restaurant a décidé, à la surprise de nombreux gourmets, de cesser ses activités. C’est via la page Instagram du restaurant que l’annonce a été faite, sans vraiment en donner les raisons. "C’est avec une grande émotion et tristesse que nous vous annonçons la fermeture définitive de Monella. Cette décision marque la fin d’une extraordinaire aventure débutée avec Petit Racines en 2018, où nous avions réussi à vous faire apprécier les pâtes fraîches de nos rêves", expliquent les tenanciers dans un message.