1. En 2022, les consommateurs de Deliveroo, dans les pays où le service de livraison est disponible, ont commandé environ 4 fois le poids de l'Atomium en frites uniquement ! La Belgique étant l'un des principaux marchés pour les commandes de frites. Dans la même année, 27% du volume total des commandes étaient constitués de frites en Belgique. Il ne fait aucun doute que nous sommes vraiment attachés à nos frites belges.

2. Les plus grands amateurs de frites belges se trouvent à Saint-Trond, Tournai, Genk, Alost et Turnhout.

3. Alors que les Belges restent fidèles à leurs racines et commandent principalement des frites belges classiques, d'autres pays optent pour d'autres variétés de frites qui surprennent les Belges, comme les frites aux algues (l'une des préférées à Hong Kong et Singapour), les gaufres frites (l'une des préférées au Royaume-Uni et en France) et les frites aromatisées au péri-péri (l'une des préférées aux Émirats arabes unis, au Koweït et au Qatar).*

4. Même si les anglais disent “French fries”,il s’agit bien des frites belges puisque les frites font même partie de notre patrimoine immatériel.

5. La plus ancienne friterie de notre pays est “Fritkot Max” sur de Groenplaats à Anvers, fondée en 1842.

6. Il existe environ 200 fritures en Belgique disponibles sur Deliveroo.

7. Les sauces préférées des Belges sont la mayo, le ketchup et la mayo à la truffe, une tendance qui semble s'étendre à plusieurs pays comme la France, le Royaume-Uni et l'Italie.