Le verre de bière. ©Shutterstock

La bière, sans doute notre boisson nationale et qu'on aime consommer à la terrasse d'un café, lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent. Malheureusement pour le portefeuille du consommateur belge, le prix du classique verre de bière pression de 25 cl a doublé de prix depuis 2002. A l'époque, le verre de bière coûtait environ 1,20 € et cela pouvait monter jusqu'à 1,50 €, suivant le standing du café où l'on avait décidé de s'installer. Des prix qui paraissent beaucoup plus abordables que ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les bars, où il est devenu presque impossible de trouver un verre de bière à moins de 2 euros. Dans la majorité des cas, il vous faudra débourser en moyenne entre 2,20 € et 2,50 €, pour savourer votre verre au café du coin.

Mais alors, quelles sont les principales raisons qui expliquent cette hausse ? On peut citer par exemple l'augmentation des prix des matières premières, comme l'orge, le houblon, etc. Ajoutez à cela, la hausse des coûts de production, notamment pour l'énergie et les transports et vous obtenez des fûts dont le prix a drastiquement augmenté chez les grossistes.

Enfin, on a beaucoup entendu parler d'inflation ces derniers mois à cause du Covid et de la guerre en Ukraine, mais elle a, en fait, toujours été présente. Elle était, certes, beaucoup plus raisonnable que pendant cette période, mais c'est aussi une des raisons qui expliquent cette augmentation progressive sur 20 ans. Il est donc impératif pour les cafetiers de répercuter ces hausses sur le prix du verre pour couvrir les dépenses et tenter de survivre.

2. Le cornet de glace

L’inflation et la hausse des coûts de production en sont les causes. ©Shutterstock

Selon FeBelGlaces (le Groupement de l'Industrie des Crèmes Glacées), un Belge, consomme en moyenne 140 boules de glace par an, soit environ 7 litres ! Des chiffres assez impressionnants et qui nous placent parmi les plus gros consommateurs d'Europe. Mais voilà, le prix des glaces a également augmenté pas mal depuis 20 ans, comptez aujourd'hui en moyenne 2,50 € pour une boule, jusqu'à parfois 4 € chez certains glaciers ! Des prix qui peuvent paraître élevés, mais qui là encore doivent être remis dans le contexte de l'inflation et de la hausse des coûts de production.

Ce n'est pas tout, pour mieux comprendre d'où vient ce prix final, nous avons eu l'occasion de pousser les portes de l'atelier de production de l'artisan glacier Capoue, qui compte 8 enseignes à Bruxelles. Le but recherché par l'entreprise, est de pousser les consommateurs à se renseigner sur la qualité des produits qu'ils achètent. En Belgique, il n'existe pas de cahier des charges à respecter pour se proclamer "artisan glacier" et certaines enseignes peuvent donc être tentées de gonfler leurs prix à cause de cette appellation.

Chez Capoue, pas de tout ça, le lait qui sert à produire la base de la glace est acheté directement chez un producteur de la région liégeoise, sans passer par un intermédiaire. Pour les fruits aussi, l'entreprise s'efforce au maximum de collaborer avec des producteurs locaux et ainsi avoir des produits de la meilleure qualité possible. Mais quand ce n'est pas possible, elle établit des partenariats avec des petits producteurs dans d'autres pays, on peut citer l'exemple de la vanille qui vient d'une petite culture située à Madagascar. Enfin, dans l'atelier de production, situé à Pailhe, 5 employés de la région s'attellent tous les jours à la production des glaces, l'emballage et la recherche de nouveaux goûts.

En plus de l'inflation, donc, il est aussi nécessaire de se demander si le prix demandé correspond vraiment à la qualité du produit proposé.

3. Le cornet de frites

Les "frituristes" ont beaucoup souffert des crises à répétition de ces dernières années. ©© JC Guillaume

Sans doute plus grande que l'Atomium, Eddy Merckx ou Tintin, la frite belge est le monument incontournable de la culture de notre pays. Selon les chiffres du CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs), le prix du cornet de frites avait déjà doublé de prix de 2001 à 2011. Depuis, l'inflation s'est poursuivie chez nous et là où il était possible de trouver un cornet de frites entre 1,50 € et 1,80 € en 2002, il vous faudra aujourd'hui compter entre 2,50 € et 4 €, pour vous procurer le précieux sésame.

Les "frituristes" ont beaucoup souffert des crises à répétition de ces dernières années. La hausse des prix de l'énergie a déjà fait beaucoup de mal aux friteries, notamment à cause du matériel utilisé pour produire des frites. On peut ajouter à cela, l'explosion du prix du kilo de graisse, qui est passé de 17 € à 26 € et aussi l'interdiction d'utiliser des ustensiles en plastique à usage unique dans l'HORECA, qui est entrée en vigueur en janvier 2021. Une très bonne initiative pour lutter contre la propagation des déchets plastiques et la pollution, mais ces ustensiles ont dû être remplacés par des solutions alternatives plus coûteuses pour les frituristes.

Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que certains établissements soient menacés de fermeture. Pour la grande majorité de propriétaires de baraques à frites, il est hors de question de diminuer la qualité des produits ou de diminuer la taille des portions servies pour couvrir les dépenses. Aux consommateurs de s'accommoder de ces prix, s'ils veulent encore profiter longtemps de ce trésor national.

4. La casserole de moules

Mieux vaut prendre le temps de les cuisiner soi-même. ©©JC Guillaume

Produit phare des restaurants de la côte belge, le moules-frites est un plat populaire qui a progressivement vu son prix s'envoler au fil des années. D'après l'observatoire de la consommation alimentaire, le prix des moules avait déjà doublé entre 1999 et 2009 et il n'a fait qu'augmenter progressivement encore ensuite. Il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des restaurants où la casserole de moules est proposée à plus de 30 euros, alors qu'il était possible d'en trouver en restaurant il y a 20 ans, pour moins de 20 euros.

Une aberration donc pour un plat qui ne nécessite pourtant pas beaucoup d'ingrédients et peu de préparation. Et là où le constat fait encore plus mal, c'est quand on compare le prix d'un plat de moules frites en restaurant avec les prix pratiqués en grande surface. En Belgique, on privilégie la plupart du temps les moules de Zélande pour préparer un moule/frites, les prix affichés en magasin varient souvent entre 5 € et 10 € pour un kilo. Mieux vaut peut-être prendre le temps de les cuisiner chez soi, si on a envie de se faire ce petit plaisir ou pourquoi pas se rendre chez nos amis français. Certes, là bas, c'est la moule de Bouchot qui est la plus répandue et qui est moins chère à l'achat, mais les prix restent quand même largement moins hauts que chez nous. Comptez entre 14 € et 20 € pour une casserole, de quoi faire plaisir à votre portefeuille.

5. Les gaufres

Gauffre. ©©Olivier Pirard

Pour finir, voilà un autre emblème de notre cuisine nationale qui a vu son prix décoller au fil des années. Qu'elles soient de Liège ou de Bruxelles, les gaufres ont elles aussi subi une inflation au cours du temps, si bien qu'elle est progressivement passée d'une collation accessible à tous, à un produit coûteux.

Bien sûr, comme pour les autres produits, l'explosion du prix des matières premières, de l'énergie, etc, a joué un rôle prépondérant dans l'augmentation des prix des gaufres belges. Mais le modèle de consommation de la gaufre a aussi beaucoup changé, ce n'est plus seulement la friandise de l'après-midi que l'on vient acheter au petit kiosque bruxellois, la gaufre est aujourd'hui devenu une solution de repas à part entière.

Les classiques comme le chocolat et le sucre impalpable ont toujours la cote, mais aujourd'hui, ce sont aussi les gaufres salées qui rencontrent un franc succès, il n'y a qu'à voir les files qui s'allongent devant les magasins qui en proposent. Au fromage, au jambon, au saumon, avec des pommes de terre, etc. Tout est possible aujourd'hui et ce n'est plus juste une histoire d'en-cas. Les gaufres sont aujourd'hui vendues entre 3 € et 6 € pour les versions classiques, mais il vous faudra compter entre 8 € et 15 € pour obtenir des versions plus travaillées, dignes d'un repas complet.