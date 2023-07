De 1,50€ à parfois 4€ en vingt ans: voici comment le cornet de frites, monument de la culture belge, est devenu de plus en plus cher!

Depuis, l’inflation s’est poursuivie chez nous et là où il était possible de trouver un cornet de frites entre 1,50 € et 1,80 € en 2002, il vous faudra aujourd’hui compter entre 2,50 € et 4 €, pour vous procurer le précieux sésame.

Les "frituristes" ont beaucoup souffert des crises à répétition de ces dernières années. La hausse des prix de l’énergie a déjà fait beaucoup de mal aux friteries, notamment à cause du matériel utilisé pour produire des frites. On peut ajouter à cela, l’explosion du prix du kilo de graisse, qui est passé de 17 € à 26 € et aussi l’interdiction d’utiliser des ustensiles en plastique à usage unique dans l’HORECA, qui est entrée en vigueur en janvier 2021. Une très bonne initiative pour lutter contre la propagation des déchets plastiques et la pollution, mais ces ustensiles ont dû être remplacés par des solutions alternatives plus coûteuses pour les frituristes.

Il n’en fallait pas beaucoup plus pour que certains établissements soient menacés de fermeture. Pour la grande majorité de propriétaires de baraques à frites, il est hors de question de diminuer la qualité des produits ou de diminuer la taille des portions servies pour couvrir les dépenses. Aux consommateurs de s’accommoder de ces prix, s’ils veulent encore profiter longtemps de ce trésor national.