Le grand test des marques : voici les meilleurs spare ribs à mettre sur son barbecue (COMPARATIF)

Aspect du packaging : difficile de mettre des cotes différentes quand on regarde les différents paquets disponibles en rayons. Pour 5 des 6 références, il s’agit d’emballages sous vide, avec des étiquettes très discrètes. Pas de logo ou de dessin spécifique, le produit est mis en avant par l’emballage transparent. Seul Colruyt présente son produit différemment dans son rayon boucherie, dans une barquette simple.

Aspect du produit : cela manquait vraiment de viande chez Intermarché et Aldi, et cela se voyait. Pour le reste, c’était très correct, surtout chez Aldi et Colruyt, où la viande avait l’air plus charnue et plus fraîche.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score D pour tout le monde.

Lisibilité de l’étiquette : dans l’ensemble, ce n’était pas incroyable du tout. Seul Colruyt mérite une note au-dessus de la moyenne. Pour le reste, il fallait retourner cela dans tous les sens pour y comprendre quelque chose, et les écritures étaient trop petites, surtout chez Delhaize. Très décevant.

Goût : on commence avec Carrefour, où on a aimé le goût de la marinade, tout en cherchant celui de la viande. C’était trop léger pour mériter la moitié des points. Chez Lidl, la remarque était la même, et il y avait surtout plus de gras que de viande à déguster… Pour Intermarché, le goût était bien meilleur, mais cela manquait de viande et était un peu trop sec. Pour Aldi, on a beaucoup aimé la viande, mais la marinade manquait de goût. Chez Delhaize, on a apprécié l’ensemble du produit, qui était un cran au-dessus des précédents. Mais le produit qui était largement meilleur que les autres vient de chez Colruyt. La réputation des boucheries Colruyt se confirme encore une fois, et sans discussion.

Rapport qualité-prix : pour une pièce emballée sous vide, les prix varient. Aldi et Carrefour proposent une pièce d’un kilo à 12,17 € et 13,95 €. Pour le reste, on tourne entre 500 et 700 g. Dans l’ordre : Lidl (5,73 €), Delhaize (6,80 €), Intermarché (7,96 €). La barquette Colruyt était, elle, vendue à 7,84 €.