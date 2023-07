Chez cet opérateur, vous gardez toujours le contrôle

Avec BASE, ce stress disparaît complètement. Chez BASE, vous ne payez que pour ce dont vous avez réellement besoin. Des extras inutiles ? Il n’y en a pas !

Cela commence par une offre claire d’abonnements avec des packs de données adaptés à vos besoins. Ainsi, vous payez exactement pour ce qu’il vous faut. Jamais trop. Vous souhaitez disposer ultérieurement de plus de données ? Vous pouvez facilement adapter votre abonnement via l’appli My BASE. Si vous jouez en ligne ou regardez du contenu en streaming, il se peut que vous utilisiez plus de données mobiles que prévu. C’est pourquoi vous pouvez programmer des notifications via l’appli My BASE lorsque votre forfait est presque épuisé. Dans l’appli, vous pouvez toujours vérifier ce que vous avez consommé.

Votre forfait de données mobiles est écoulé ? Vous choisissez vous-même le scénario qui vous convient : soit vous bloquez la consommation supplémentaire pour ne rien dépenser de plus, soit vous dépassez un peu votre budget de manière contrôlée. Vous avez peut-être besoin d’un peu plus de data ce mois-ci parce que vous partez en vacances ? Dans ce cas, vous pouvez fixer une limite hors abonnement dans l’application My BASE. Par tranche de cinq euros, pour ne pas être surpris. 0 euro ? C’est possible aussi !

©Rawpixel Ltd.

Avec l’application My BASE, c’est vous le boss ! Vous gardez le contrôle sur beaucoup de points : vous pouvez consulter votre solde au cours du mois, activer des notifications lorsque vous approchez de votre limite, adapter votre plan tarifaire lorsque vos besoins changent, ou décider simplement vous-même de combien vous souhaitez dépasser votre limite grâce à la fonction “limite hors abonnement”. Il est donc très facile de gérer et contrôler vos dépenses mobiles via l’application BASE. Et il y a d’autres avantages dont vous pouvez profiter immédiatement et automatiquement pour économiser de l’argent. Il y a par exemple le Free Data Day et le Data Jump .

Vous voulez aussi garder le contrôle de votre abonnement mobile? Dans ce cas, optez pour un abonnement BASE. Quel plan tarifaire vous convient-il le mieux?