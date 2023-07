Des conseils judicieux pour économiser de l’argent

Un regard critique s’impose Un bon point de départ consiste à jeter un œil critique sur vos dépenses. Faites une synthèse de vos revenus et de vos petites et grandes dépenses. Cela vous permettra de mieux comprendre où va votre argent. Vous découvrirez peut-être des choses que vous aviez perdues de vue, comme un abonnement permanent à une application que vous n’utilisez plus. Cet exercice peut sembler fastidieux, mais il y a de fortes chances que vous trouviez des dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires.

Les dépenses récurrentes sont en hausse De nos jours, il y a beaucoup de services que l’on paie par abonnement. Dans un sens, c’est pratique. Vous payez un petit montant mensuel pour écouter de la musique en illimité ou utiliser un logiciel, par exemple. L’inconvénient, c’est que de nombreuses petites dépenses annuelles peuvent s’additionner. Vous devez bien sûr en tenir compte lorsque vous évaluez toutes ces dépenses récurrentes. Ne voyez pas “6 euros par mois”, mais plutôt “72 euros par an”. Les sommes en jeu sont parfois surprenantes. Recherchez également les options et les coûts supplémentaires qui augmentent vos factures mensuelles par rapport à vos estimations.

Planifiez votre budget Commencez par maîtriser les dépenses imprévisibles. Avec un opérateur comme BASE par exemple, vous pouvez spécifier dans l’application Commencez par maîtriser les dépenses imprévisibles. Avec un opérateur comme BASE par exemple, vous pouvez spécifier dans l’application My BASE le montant maximum qui peut être ajouté au prix de l’abonnement . Vous ne voulez vraiment payer que l’abonnement prévu ? Dans ce cas, il vous suffit de choisir “0 euro” dans l’option Limite hors abonnement . Il suffit d’un clic dans l’application pour que l' adaptation se fasse immédiatement.

Comparez les prix Essayez d’éviter les achats impulsifs et comparez les prix au préalable. En faisant vos achats en ligne, vous pouvez facilement comparer les prix de différents magasins. Cela vaut non seulement pour les gros achats, mais aussi pour vos courses au supermarché. Parfois, il peut être utile de visiter plusieurs magasins pour faire des achats moins chers. Il faut toutefois veiller à ce que cet avantage ne soit pas réduit à néant par des frais de transport plus élevés. Il s’agit de trouver un équilibre.

Enfourchez votre vélo Parfois, on a vraiment besoin de la voiture. Mais il y a peut-être des déplacements que l’on peut faire tout aussi bien à vélo ou à pied. Cela permet d’abord d’économiser du carburant, mais aussi d’éviter l’usure de la voiture. En effet, les déplacements sur de courtes distances en milieu urbain nécessitent plus de carburant. Et de plus, vous devez encore chercher à vous garer. Le gain de temps sur ces courts trajets est donc souvent moins important qu’on ne le pense.

Faites vos courses avec une liste Lorsque vous faites vos courses, faites toujours une liste avant de partir. Vous éviterez ainsi les dépenses inutiles et n’achèterez que ce dont vous avez réellement besoin. Soyez attentif aux promotions et aux actions telles que l’achat des articles “1+1 gratuit”. Pour les produits qui se conservent plus longtemps, comme les céréales ou les pâtes, vous pouvez faire des économies à long terme en vous les procurant à prix réduit. Veillez toutefois à ne pas être tenté d’acheter en gros des produits dont vous n’avez pas réellement besoin.

Gardez un œil sur la lumière Peut-être avez-vous déjà diminué votre consommation de gaz et électricité. Mais il y a certainement encore des choses à faire par-ci par-là. La lumière de la salle de bains ou des toilettes reste-t-elle souvent allumée ? Cela peut avoir un impact important, surtout dans les pièces où l’éclairage se compose de plusieurs lampes, comme les plafonniers encastrés. L’installation d’une minuterie ou d’un détecteur de mouvement permet d’économiser de l’argent. Vérifiez également si vous avez déjà opté pour des ampoules LED à faible consommation d’énergie dans toute la maison.