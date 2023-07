Des légumes brûle-graisse pour améliorer votre bien-être: tout ce qu’il faut savoir

Calories négatives

Certaines légumes contiennent tant de fibres insolubles qu’ils font augmenter la thermogenèse : c’est-à-dire qu’ils obligent le corps à puiser dans ses réserves, en plus de l’énergie immédiatement disponibles (glucose sanguin). Et les réserves, ce sont les graisses. Ces végétaux sont : céleri-rave cru, concombre, endive, courgette, épinard, asperge, chou-fleur, citron, haricots verts, pastèque On les glissera ici et là dans les menus.

Métabo-boostants

Ceux-là possèdent des principes actifs qui vont stimuler notre métabolisme de base. Le métabolisme étant la quantité d’énergie nécessaire à l’organisme pour assurer toutes les fonctions vitales lorsqu’il est au repos. Le poivron, peu calorique et plein de vitamine C, contient aussi de la capsaïcine, qui transforme les cellules adipeuses blanches, responsables du surpoids, en cellules brunes, celles qui entraînent une réaction thermogénique. Pareil pour les piments. La pomme est riche en pectines, des fibres insolubles qui contribuent à normaliser les taux sanguins de cholestérol, de triglycérides et de sucre.

La chicorée est aussi appelée plante minceur : ses fibres sont riches en inuline, qui aiderait à réduire les taux de glucose et de lipides sanguins. On peut la substituer au café ou, mieux, associer les deux, de façon à combiner les actions minceur de l’inuline et de la caféine.

Le maté, riche en caféine est une boisson diurétique qui active naturellement la combustion des graisses.