1+1 ou 2+2 gratuits: les promos chocs sur les moules dans la grande distribution

"Nous nous efforçons d’offrir des moules de haute qualité et ultra-fraîches. Grâce à notre logistique intelligente et efficace, le consommateur trouve des moules dans les rayons ALDI seulement 24 heures après leur récolte. Nous sommes également attentifs à la durabilité. Nos moules fraîches de Zélande portent le label bleu MSC. C'est une indication fiable que les moules proviennent de pêcheries durables, ce qui signifie qu'elles ont été élevées et récoltées dans le respect de l'écosystème marin", indique le distributeur. "Nous constatons que la popularité des moules "Goudmerk", les plus gros calibres, augmente d'année en année chez Aldi."

Selon l’enquête iVOX, la Flandre est encore plus friande de moules que la Wallonie (les moules figurent comme plat d’été par excellence dans le top 3 de 51 % de Flamands, contre 39 % de Wallons). Les méthodes de préparation sont également différentes. Les Flamands préfèrent les moules nature (67 % contre 33 %), tandis que les Wallons optent plus souvent pour une sauce au vin blanc (18 % contre 30 %) ou à la crème (3 % contre 14 %).

En ce qui concerne les prix, les moules Super sont vendues au prix de 7,99 € les 2 kilos, les Jumbo à 6,75 € le kilo et les Goudmerk à 8,99 € le kilo. Des promos sont bien sûr prévues dans les semaines à venir, mais Aldi en réserve la surprise à ses clients. "La semaine passée, les Super étaient, par exemple, à 5 € le kilo seulement."

Chez Colruyt, on confirme que "les prix varient actuellement considérablement en raison des promotions sur le marché. La seule chose que nous pouvons dire concrètement à ce sujet, c'est que nous suivons toutes ces promotions et offrons toujours le prix le plus bas. En termes de calibres, la Super et la Jumbo sont les plus populaires. "En fonction des promos, l'une se vend parfois mieux que l'autre." Le leader du marché table sur des ventes autour de 2000 tonnes cette saison, assurant que des promotions seront offertes, mais sans pouvoir en préciser le timing, confidentialité oblige."

Chez Delhaize, la promotion sur les moules Jumbo vient de se terminer, "mais leur prix va baisser la semaine prochaine", assure Karima Ghozzi, porte-parole de l'enseigne au Lion. "Nous prévoyons aussi d'écouler 2 000 tonnes de moules cette saison. On remarque que les clients ont une préférence pour la Jumbo (60%) des volumes." Côté prix, comptez 6,99 € pour 2 kg de moules Extra, 5,25 € pour un kg de Super (par 2 kg, 8,79 €) et 7,98 € le kg de Jumbo (par 2kg, 14,98 €). La Goudmerk, reste naturellement la plus chère, à 9,99 € le kg.