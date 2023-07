De 11,50€ chez Ikea à presque 30€ dans certaines brasseries: la guerre des moules, “un produit rentable”, est lancée !

Chez Léon, emblématique restaurant bruxellois installé dans la rue des Bouchers, la casserole est affichée entre 26 et 29 € suivant les préparations. Une formule de 500 gr avec frites et bière gratuite est aussi proposée au prix très démocratique de 17 €. Des moules à moins de 20 € la casserole, on en trouve aussi dans d'autres brasseries, comme à La Terrasse, face au Cinquantenaire où la préparation de base est facturée 19,90 € (contre 25,90 € pour la plus chère). A La Marée, rue de Flandre à Bruxelles, les prix oscillent entre 28 et 32 €. A Namur, Li Scafiote s'en est aussi fait une spécialité. Avec des prix démocratiques pour une casserole de 700 gr (17,50 € à 19,50 €) et pour les plus gourmands la casserole de 1,2 kg de 22,50 € à 26,50 €.

Mais c'est aussi et surtout à la mer que l'on voit les casseroles de moules défiler sur les tables. Direction La Moulinière (Ostende), qui s'en est fait une spécialité, affichant des prix variant de 23,50 € à 26,50 €. Pareil chez De Amandine (Ostende), de 23 à 29,90 €. A Nieuport, sur la digue, la brasserie Casino reste aussi dans la moyenne, avec des casseroles entre 27 et 29 €.

Bref, si la plupart des restaurants proposant le mollusque préféré des Belges restent sous la barre des 30 €, on constate malgré tout un grand écart avec les géants Ikea (11,50 €) et Lunch Garden (16,99 € à volonté). "Il faut comparer des choses comparables", indique Jacques, à la tête d'une brasserie bruxelloise. "Nous, on travaille avec les plus grosses moules, de qualité Jumbo ou Golden. Si vous prenez un plus petit calibre, c'est déjà moins cher. Ils ont aussi un autre système économique que le nôtre et peuvent se permettre de plus petites marges car ils misent avant tout sur le volume. Il n'y a pas de service à table non plus.

Ceci dit, cette année, malgré la hausse des coûts, le prix de la casserole n'a pas augmenté. Cela reste, il faut le reconnaître, un produit rentable, ou en tout cas plus rentable que d'autres plats. Si on avait augmenté les prix pour dépasser systématiquement les 30 €, les clients ne viendraient plus. Les restaurateurs s'observent beaucoup au niveau des prix. Il y a quelques années, les prix ont augmenté sans réelle raison et tout le monde a suivi. Aujourd'hui, on est arrivé à un prix plus juste. Si l'on compte 5 € pour les moules, 1 à 3 € pour les ingrédients de la préparation, les frites et la mayonnaise, le prix de revient des ingrédients varie de 7 à 10 €. Un coefficient de rentabilité de 3,2 est appliqué, ce qui justifie entièrement des prix entre 25 et 30 € pour une casserole de moules, compte tenu de tous les frais que nous avons à assumer. Mais il est clair que certains essaient de casser les prix, pas que chez Ikea ou Lunch Garden. La saison des moules est importante pour de nombreux restaurateurs et ils veulent en profiter pour attirer le client. C'est de bonne guère. Mais quand je vois des moules à 16 € dans l'hyper centre de Bruxelles, je me dis malgré tout qu'il y a un problème. On ne sait pas servir un plat de qualité à ce prix-là dans un restaurant."