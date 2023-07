Le grand test des marques : pour le vin blanc, une très belle référence à moins de 5 € la bouteille ! (COMPARATIF)

Aspect du packaging : il y en avait vraiment pour tous les goûts, entre tradition et modernité. Pour le vin proposé par Aldi (Pierre Marin – Coteaux de Béziers), on a apprécié l’étiquette moderne et simple. Pour Lidl (Pinot gris – vin d’Alsace), par contre, c’était aussi simple que le nom. Du côté de chez Delhaize (Les Volcans – Côtes d’Auvergne), on a apprécié le design, et la référence au puy de Dôme. La bouteille vendue chez Carrefour (Loire Haut Poitou – Soupçon de fruit) est de son côté une bouteille magnifique, très été et qui donne envie d’être dégustée au soleil. Pour le vin Intermarché (Maison Hauller – Pinot gris), c’est par contre la tradition le plus totale qui prime. Les amateurs de vin d’Alsace apprécieront sans aucun doute. Enfin, la bouteille Colruyt (Dordonia 24) est simple, mais moderne et efficace.

Aspect du produit : on a regretté le nez trop léger du vin Aldi. A contrario, mais ce n’est pas forcément une qualité, le produit proposé par Carrefour avait un nez très fort. Pour Delhaize et Colruyt, on a adoré la subtilité et le côté fruité des vins.

Valeur nutritionnelle : on va faire bref : boire de l’alcool n’est pas bon pour la santé.

Lisibilité de l’étiquette : les infos étaient trop succinctes pour les bouteilles Colruyt et Lidl. Pour le reste, c’était très correct. Petit conseil, toujours rechercher la mention “mis en bouteille au château” ou “à la propriété”.

Goût : le vin, c’est une question de goûts et de couleurs, et les avis peuvent fortement varier d’une personne à l’autre. Mais quand cela manque de goût, on est déçu. C’est le cas du vin Lidl, qui n’était pas mauvais mais qui manquait de goût. A contrario, le vin proposé par Carrefour était très puissant. Trop puissant, même pour la majorité de nos testeurs. Pour le reste, Aldi et Delhaize tiennent très bien la route et sont très passe-partout, ce qui est une qualité et un petit défaut. Intermarché et Colruyt étaient un cran au-dessus. Les deux peuvent tenir la route avec un repas sans problème !

Rapport qualité-prix : Colruyt réussit à obtenir une belle cote grâce à un tarif fixé à 4,95 €. Dans l’ordre croissant, on trouve ensuite Lidl et Aldi (5,49 €), Carrefour (7,99 €), Intermarché (8,55 €) et Delhaize (9,99 €).

