Du commerce en ligne ou au magasin, lequel est le plus polluant ? La réponse pourrait vous surprendre ! (INFOGRAPHIE)

Au grand dam des associations de défense de l’environnement qui dénoncent régulièrement l’importante pollution générée par le commerce en ligne.

Pourtant, selon la dernière étude de l’agence française de la transition écologique (Ademe), le commerce en ligne ne devrait pas forcément être si diabolisé. Il pourrait même être davantage bénéfique pour l’environnement que le commerce en magasin.

Infographie commerce en ligne ©D.R.

Selon l’Ademe, l’achat d’une paire de chaussures par un client qui aurait parcouru spécifiquement 10 km en voiture pour venir la chercher au magasin générerait une émission d’1,6 kg de CO2 dans l’atmosphère. Une empreinte logistique à laquelle il faut ajouter celle de la fabrication des chaussures. Soit 13,4 kg de CO2 en moyenne pour un modèle en cuir.

À l’inverse, la commande de la même paire de chaussures sur Internet, livrée à domicile après avoir parcouru 800 km en avion, n’entraînerait qu’un rejet d’1 kg de CO2 dans l’atmosphère, auquel il faut aussi ajouter les 13,4 kg de C02 émis pour la conception des chaussures.

Au final, dans ce cas précis, le commerce en ligne émettrait moins de C02 dans l’atmosphère que le commerce physique. Un écart qui pourrait être encore plus important si l’ajustement du contenant et du contenu était amélioré, sachant qu’en moyenne, les colis contiennent 50 % de vide. “Améliorer cela permettrait de diminuer la quantité d’emballage produite, mais aussi le volume des colis, donc le nombre de colis transportables dans un même véhicule et le nombre de trajets”, précise l’Ademe.

Au total, l’Ademe a établi 14 scénarios spécifiques. Et l’achat en magasin ne serait le plus bénéfique pour l’environnement que si le consommateur se déplace en vélo (cf infographie).

Selon l’agence de la transition écologique, le commerce en ligne présenterait des points forts mais aussi des points faibles par rapport au commerce en magasin. “Les principaux points forts sont l’absence de magasin, l’absence de déplacements des consommateurs et la mutualisation des trajets de livraison à domicile, expliquent les auteurs de l’étude. Les principaux points faibles sont par contre les emballages, le taux de chargement des véhicules, le recours au transport express ou aérien, les distances parcourues, les retours,…”

L’Ademe précise que ces points forts et faibles ne sont pas “systématiques et dépendent du consommateur et des infrastructures à sa disposition (transport en commun, point de retrait,…)”.

Avant de conclure : “A ce jour, il n’est pas démontré que le commerce en ligne présenterait un avantage environnemental systématique et incontestable sur le commerce en magasin. De même, parmi les options de livraison, il n’est pas démontré un avantage systématique et incontestable de la livraison en point de retrait par rapport à la livraison à domicile, ni de la livraison à délai standard par rapport à la livraison express.”