Le chocolat sera encore plus cher en fin d’année: "La Saint-Nicolas sera impactée"

"Le prix du chocolat va continuer à augmenter dans les mois à venir, alerte Aline, cogérante de la chocolaterie Pierre Plas à Bastogne. Une des raisons principales est la hausse du prix des fèves de cacao". Le célèbre chocolatier haut de gamme Pierre Marcolini confirme que "le prix du cacao a augmenté de 40 % en une année. Une tonne de cacao coûte à présent entre 2 500 et 3 000 dollars". Un montant proche du record de 2008 où la tonne de cacao atteignait 3 195 dollars. Autre matière première à voir son prix s’envoler : le sucre coûte 30 % plus cher qu’en juillet 2022. Cette augmentation significative des prix des matières premières se répercute forcément sur celui du chocolat. Statbel avance en effet que le prix des poudres à base de chocolat, notamment utilisées pour boire du chocolat chaud, avait augmenté de 31,8 % par rapport à mai 2022.

Fortes pluies en Côte d’Ivoire

Pour comprendre la raison de cette envolée des prix, il faut regarder du côté des pays producteurs : la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Équateur qui produisent le plus de fèves de cacao. Selon Statista, ces trois pays en ont produit respectivement 2 230, 750 et 370 tonnes au total depuis 2016. "Ces trois acteurs représentent 80 % de la production mondiale de cacao", poursuit Pierre Marcolini, qui connaît bien le secteur pour se fournir chez les meilleurs producteurs de la planète. Or, la production de la Côte d’Ivoire risque de fortement diminuer à cause des fortes intempéries qui ont touché le pays ces dernières semaines. Provoquant même de la pourriture sur de nombreuses cultures. La mauvaise récolte, prévue en octobre prochain en Côte d’Ivoire, risque donc d’en prendre un fameux coup et d’impacter sérieusement le prix des fèves de cacao sur le marché international. L’augmentation du prix du sucre est quant à elle due à la période inflationniste mais aussi à la baisse de production de sucre en Inde et au Brésil, les deux principaux pays producteurs. Le premier a instauré des quotas d’exportation, prolongés jusqu’en octobre 2023. Le second a subi des inondations, touchant les plantations de cannes à sucre.

La Saint-Nicolas coûtera plus cher

Alors, quand la hausse annoncée du prix des deux matières premières principales du chocolat se répercuteront-elles dans la grande distribution ou les magasins spécialisés ? "Cela reste trop compliqué à dire. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte", annonce Philippe de Selliers, patron de Léonidas. Même constat du côté de l’Association Royale Belge des Industries du chocolat. "Il y a beaucoup d’incertitudes autour du chocolat sur le marché international. Il y a une chose que l’on sait, c’est qu’il y aura moins de cacao dans les récoltes effectuées entre le mois d’octobre et mars".

Malgré cette incertitude, les commerçants s’attendent tout de même à une augmentation du prix du chocolat. "Il est difficile de pointer une date précise à laquelle le prix du chocolat augmentera à nouveau parce que les récoltes de cacao sont effectuées à différentes périodes en fonction du pays. Mais la fête de Saint-Nicolas sera touchée. Le prix du chocolat aura déjà augmenté avant cela", affirme Aline.

D’autres chocolateries, comme La Maison Saive à Verviers, anticipent déjà la mauvaise nouvelle. Elle a néanmoins fait le choix de maintenir ses prix, même face à la hausse du coût des matières premières. "En faisant cela, on est conscient que l’on va perdre du chiffre d’affaires. Je vois que les contrats avec les producteurs augmentent de 10 à 20 % par rapport à l’année passée. Mais on ne peut pas continuer à augmenter nos prix à n’en plus finir. Nous garderons nos prix jusqu’à la fin de l’année au minimum, quitte à réaliser moins de recette", confie le gérant. Du côté de la chocolaterie Vanlieff’s, les prix n'évolueront pas non plus. "Nous sommes sous contrat donc on ne veut pas modifier pas nos prix. Si nous les changeons, ce sera certainement à cause des emballages qui deviennent de plus en plus chers. Les temps sont difficiles entre le prix de l’énergie, celui des emballages et la possible augmentation du prix du chocolat".

Réduction des marges ou augmentation des prix, les commerçants et artisans chocolatiers devront faire un choix rapidement. Quant aux consommateurs, ils n'auront d'autre choix que de la main au portefeuille.