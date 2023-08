Vous allez chez Auchan faire vos courses ? Un produit fait l’objet d’un rappel partout en France !

Le lot concerné est identifiable via son numéro 23142F et son GTIN (Global Trade Item Number) 3596710481637, à la date de durabilité minimale fixée au 18/11/2023. Les produits ont été vendus dans la France entière, dans les magasins Auchan et dans toutes les enseignes commercialisant les produits de marque Auchan, entre le 6 juin dernier et le 29 juillet.

La raison de ce rappel est que le lait concerné serait caillé, et donc pourrait potentiellement contenir des contaminants biologiques. Il ne faut donc absolument pas consommer ce lait, et le rapporter immédiatement en magasin pour obtenir un remboursement ou bien le jeter.