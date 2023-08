Le grand test des marques: pour les glaces à la fraise, plus de la moitié des marques sont en échec ! (COMPARATIF)

Aspect du packaging : dans l’ensemble, c’était plutôt réussi, sauf pour Colruyt et Aldi. On a trouvé cela très “cheap”, et cela manquait vraiment de recherche et de modernité. Pour le reste, c’était donc correct, avec une bonne note à mettre en avant pour Carrefour, même si la grande marque, Carte d'Or, a eu la préférence de notre panel.

Aspect du produit : le rose très (trop) vif et industriel des glaces Lidl et Colruyt ne nous a pas vraiment tentés, cela n’avait rien de naturel. Idem à l’odeur, cela ressemblait plutôt à un yaourt pour enfant à la fraise. La couleur était plus normale pour le produit Intermarché, mais on a eu le même souci pour l’odeur. Pour le reste, cela semblait bien plus naturel, avec quelques produits avec des morceaux de fraises, même si cela ne plaît pas à tout le monde.

Valeur nutritionnelle : beaucoup de sucre, parfois des colorants et une série de E… dans la recette, on ne recommande pas un pot de glace à chaque repas, évidemment.

Lisibilité de l’étiquette : ce n’était pas assez lisible pour le produit Colruyt, malheureusement. Pour le reste, c’était plutôt bien, voire très bien pour la grande marque.

Goût : les mauvais élèves de la cote pour l’aspect du produit, Lidl et Colruyt, sont sanctionnés pour les mêmes raisons. La glace goûtait plus les arômes industriels de fraises plutôt que le fruit au naturel. C’était aussi beaucoup trop sucré. Pour Aldi, l’aspect était plus plaisant avec les morceaux et le goût ressemblait plus à une vraie saveur de fraises, mais il y avait un arrière-goût difficile à identifier, et surtout désagréable. Pour Carrefour, le problème c’est que cela manquait de goût. C’était vraiment insipide. Pour Intermarché, c’était déjà plus agréable et moins sucré, même si un peu trop “chimique”. Pour Delhaize, cela ne vaut pas leur glace à la fraise, plébiscitée l’an dernier, mais c’était tout de même assez réussi. Enfin, la grande marque justifie son statut, avec un goût unique par rapport aux autres.

Rapport qualité-prix : voici les tarifs dans l’ordre pour un pot d’un litre ou d’un litre et demi : Carte d'Or (7,45 € !), Delhaize (3,45 €), Intermarché (2,59 € ), Colruyt et Carrefour (2,49 €), Aldi (2,19 €) et Lidl (2,15 €). La grande marque est donc très bonne, mais très chère également.