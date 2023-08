Walibi, Pairi Daiza... : comment la météo a flingué la fréquentation de nos parcs d’atttraction, "on partait pourtant pour battre des records!"

À Walibi, l’été commençait pourtant bien. “Pour les trois premières semaines de juillet, la tendance est similaire à l’année dernière. Pour cette même période, la fréquentation de 2023 est en hausse d’environ 15 % par rapport à 2019. Notre activité est fortement liée aux conditions météorologiques et nous remarquons, dès lors, une diminution de la fréquentation pendant cette dernière semaine à cause de la météo particulièrement maussade, explique Justien Dewil, porte-parole du parc wavrien. Il est compliqué de faire des prévisions pour le mois d’août/le reste de la saison car une visite au parc s’organise plutôt de façon “impulsive” – 1 à 3 jours à l’avance. La météo s’annonce plus ensoleillée dès la fin de cette semaine, quand nous ouvrirons officiellement la nouvelle attraction familiale Silverton au grand public. Nous couplons cette ouverture avec des nocturnes estivales (Summer Nights) les 11, 12 et 14 août (ouverture jusqu’à 22h + animations pour tous les âges). Nous espérons que ces trois soirées offriront un boost supplémentaire.”

À lire aussi

À Pairi Daiza, la météo a gâché un mois de juillet qui s’annonçait record. “Durant la première moitié du mois de juillet, la croissance était assez importante par rapport à l’année dernière. Malheureusement, la météo maussade de la fin du mois a fait chuter la fréquentation du parc, commente Claire Gilissen, porte-parole de Pairi Daiza. Mais l’été n’est pas fini et nos hôtels rencontrent un grand succès.”

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le taux d’occupation des 100 logements était de 99,8 % en juillet, et les réservations affichent déjà 100 % pour le mois d’août ! “Le succès est vraiment au rendez-vous et les chiffres sont excellents. Par ailleurs, il est bon de rappeler qu’il y a de plus en plus d’endroits couverts à Pairi Daiza, comme une bonne partie de la Terre du Froid, l’aquarium ou encore une partie du jardin chinois.”

À lire aussi

Du côté de Durbuy Adventure Valley, la météo a eu encore plus d’impact, avec des activités sportives en extérieur et même dans l’eau. “De manière très claire, le temps a fortement impacté nos activités pour nos activités extérieures. Je prends l’exemple du labyrinthe pour lequel nous avions mis le paquet avec une nouvelle thématique, un nouveau restaurant et 11 hectares de superficie extérieure, regrette Luigi Coduti, directeur commercial de l’Adventure Valley. La fréquentation a donc baissé assez clairement ces dernières semaines pour nos activités extérieures, mais avec le retour du beau temps depuis le début de la semaine, on voit le parking se remplir à nouveau. Nous restons donc positifs et prêts à accueillir nos visiteurs. Nous vivons beaucoup en fonction de la météo et les nouvelles sont meilleures. Même pour le mois de septembre, nous espérons pouvoir accueillir un maximum de groupes et de voyages scolaires.”

Ce qui a aussi permis de sauver les meubles, ce sont aussi les activités intérieures situées dans le nouveau complexe. “Nous avons investi il y a trois ans dans ces équipements et la fréquentation est au-delà de nos espérances”, confie-t-il.

À lire aussi

Pour rappel, on peut y découvrir un escape room, une salle de jeu intérieure pour les plus petits, une expérience fast tag ou encore un bowling et une salle dédiée à l’événementiel.