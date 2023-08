Conflit social chez Delhaize: les mouvements auront un impact sur les livraisons pour le long week-end

Toujours est-il que la direction du groupe a annoncé la franchisation de 15 magasins, dès l’automne. “Dans les semaines à venir, ces supermarchés seront transformés en supermarchés Delhaize indépendants. La réouverture de ces supermarchés en tant que supermarchés Delhaize indépendants est prévue dans le courant des mois d’octobre et de novembre. Il s’agit d’une étape importante pour nos collaborateurs en supermarché, nos nouveaux entrepreneurs indépendants, nos clients et nos fournisseurs. Ensemble, nous nous efforçons de garantir un avenir pérenne à l’enseigne Delhaize”, indiquait Delhaize dans un communiqué.

Dans la foulée, plusieurs mouvements ont repris, avec des arrêts de travail à la clé. Quatorze des 128 magasins intégrés Delhaize étaient fermés ou bloqués ce vendredi matin en raison d’actions syndicales. Cela concerne 12 magasins à Bruxelles et deux à Liège. Delhaize a envoyé des huissiers, a indiqué à Belga le porte-parole de la chaîne de supermarchés, Roel Dekelver.

En plus de ces fermetures, un autre problème se pose pour les clients de Delhaize. En effet, plusieurs rayons pourraient être vides durant le long week-end. La direction de Delhaize a envoyé un mail aux franchisés et gérants de magasins faisant état de retard ou d’annulation de livraisons. “Suite à des actions syndicales hier après-midi et soir (lisez jeudi), nous avons dû supprimer ou reporter des parties de commandes afin de garder la situation à l’entrepôt sous contrôle”, lit-on.

On apprend également que certaines commandes n’étaient tout simplement pas possibles ce vendredi, et que d’autres auraient du retard. Il faut donc s’attendre à quelques désagréments dans les heures à venir, en plus d’éventuelles fermetures.