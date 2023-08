Le grand test des marques: Olé! Mais il y a sangria et sangria… (COMPARATIF)

À lire aussi

Aspect du packaging : il y avait un peu de tout, mais on ne peut pas dire quoi soit, en général, face à un produit présenté façon “haut de gamme”. Une grosse bouteille en plastique pour Aldi (la marque Don Simon est aussi vendue dans d'autres magasins, NdlR), un cubi pour Carrefour, un carton façon jus d’orange pour Colruyt ou encore une grosse bouteille en verre d’1,5L pour Intermarché et la grande marque, Quint. Seul Delhaize a fait un bel effort de présentation avec une bouteille de vin et une belle étiquette.

Aspect du produit : on a eu du mal avec la sangria d’Aldi, qui sentait très fort le vin. Cela ne donnait pas envie d’y goûter de prime abord. Par contre, c’était aussi assez fruité au nez et la robe assez sombre, comme pour la grande marque, qui avait par contre un nez beaucoup plus léger et agréable. Pour Delhaize, on a eu droit à une robe très claire, comme pour Carrefour, avec plus léger et fruité. C’était encore mieux chez Colruyt, mais bien pire chez Intermarché. Personne n’avait envie d’y goûter après l’avoir sentie.

Valeur nutritionnelle : on va faire bref : boire de l’alcool n’est pas bon pour la santé.

Lisibilité de l’étiquette : ce test ne fera pas office de référence pour ce critère. À part Delhaize, c’était très moyen pour tout le monde, en particulier pour la sangria vendue chez Aldi où on ne savait rien lire du tout.

Goût : malgré le manque d’envie d’y goûter, nous avons tout de même attaqué la sangria Intermarché… et c’était aussi mauvais que cela en avait l’air ! Très fort, très vineux et avec un goût de bonbons aux fruits : à oublier. De l’autre côté du classement, on retrouve la sangria proposée par Colruyt. L’équilibre était parfait entre tous les ingrédients. Entre les deux, nous étions méfiants mais finalement plutôt agréablement surpris.

Rapport qualité-prix : trois formats sont proposés à la vente, 3 l, 1,5 l ou 75 cl. Voici les prix dans l’ordre : Carrefour (3 l – 4,59 €), Quint (1,5 l – 3,69 €) Delhaize (75 cl – 3,35 €), Aldi (1,5 l – 2,99 €), Colruyt (1,5 l – 2,19 €) et Intermarché (1,5 l – 1,99 €).