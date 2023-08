Le grand test des marques : enfin un concurrent de taille pour les glaces Magnum ! (COMPARATIF)

Aspect du packaging : la boîte de Magnum, tout le monde la connaît, avec sa couleur chocolat qui domine le rayon. Et la concurrence ? Aldi, Lidl et Carrefour ne font que copier, d’assez près, le packaging de la grande marque. Le packaging n’a pas évolué en un an. Delhaize, de son côté, n’a pas changé non plus, mais présente quelque chose de différent et réussi. Du côté de chez Colruyt, il ne s’agit toujours que d’un carton blanc avec une image de glace. Intermarché entre cette fois dans la danse. Le bémol, c’est que les bâtonnets au chocolat ne sont disponibles que dans un paquet avec d’autres variétés. Par contre, c’est plutôt réussi.

À lire aussi

Aspect du produit : mis à part le grand M” gravé” dans le chocolat, difficile de différencier un Magnum d’une autre glace montée sur un bâtonnet. Carrefour obtient une cote un peu moins élevée, la forme et la couleur du chocolat étant moins réussies que les autres. Intermarché tient parfaitement la route, de son côté.

Valeur nutritionnelle : il s’agit d’un dessert très sucré qui ne doit pas devenir une habitude, évidemment.

Lisibilité de l’étiquette : on a vu de grosses différences entre l’étiquette tout à fait illisible de Colruyt, l’écriture beaucoup trop petite du produit Lidl et les belles réussites de Delhaize et Carrefour. Intermarché présente quelque chose de correct, mais sans plus.

Goût : il y a toujours de grandes différences entre les différentes marques. Colruyt et Carrefour passent toujours à côté de leur sujet, à cause de produits où on goûte plus le sucre que le chocolat, et où on cherche toujours le goût de la glace. C’était un petit peu mieux chez Lidl, même si la glace, si elle avait du goût, n’était pas terrible. Chez Aldi, on a vraiment apprécié le chocolat, même si on a encore cherché le goût de la glace. Dommage. De son côté, Delhaize était mieux équilibré, mais la référence reste, et de loin, la grande marque. Si le nom commun reste “Magnum”, ce n’est pas pour rien. Chocolat au top, glace au top, tout y était. Enfin, la glace Intermarché vient apporter une solide concurrence à la grande marque avec un chocolat et une glace excellents ! Le seul petit moins, c’est que le chocolat est un peu plus écœurant et sucré.

Rapport qualité-prix : cette fois, on peut comparer les prix, un peu plus d’un an plus tard. Voici l’évolution des prix : Colruyt (1,60 € à 1,65 €), Lidl (1,85 € à 2,69 €), Aldi (1,85 € à 1,69 € !), Delhaize (2,09 € à 2,25 €), Carrefour (2,49 € à 3,09 €) et Ola (3,99 € à 5,99 €). Tout a augmenté, sauf Aldi, c’est à mettre en avant.