Attention à l'arnaque: un faux mail vous promet 30% de réduction sur vos achats chez Delhaize

Après 5 mois de conflit social ayant fait fuir une partie de la clientèle, Delhaize s'est lancé d'une une vaste campagne de reconquête de sa clientèle. Des baisses de prix et des offres ciblées personnellement sur les clients sont au programme. Il n'en fallait pas plus pour que les arnaques débarquent. Ainsi, de nombreux clients de l'enseigne au Lion ont reçu un mail leur offrant la possibilité de bénéficier d'une remise de 30% sur tous leurs achats durant un an.