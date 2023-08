Le champagne sera de meilleure qualité cette année… à cause du réchauffement climatique

Le réchauffement climatique a des répercussions catastrophiques sur notre environnement, mais il apporte aussi son lot de “bonnes nouvelles”. Du côté de la vigne, en Champagne, on serait plutôt tenté de s’en réjouir. L’ensoleillement a en effet permis aux raisins de se charger en sucre, ce qui est bénéfique pour le vin. “Au cours des vingt dernières années, la température moyenne en Champagne a augmenté d’environ un degré, ce qui a eu un effet positif sur la qualité du vin”, explique Grégoire Van den Ostende, directeur du Bureau du Champagne Benelux, à nos confrères du Laatste Nieuws. “Trois choses sont fondamentales au goût du champagne. Le savoir et le savoir-faire des agriculteurs et des maisons de champagne, le terroir — comme le sol et d’autres facteurs naturels typiques propres à la région — et le climat. Des étés plus chauds signifient des raisins plus sucrés, car les raisins qui mûrissent plus vite contiennent plus de sucre. L’équilibre entre le sucré et l’acide est crucial pour le goût, et cet équilibre a maintenant été optimisé. Parfois, un peu de sucre est ajouté pendant le processus de production pour optimiser le goût, mais c’est maintenant de moins en moins nécessaire.”